Verkehrsminister setzt auf Rettung von DB Cargo

via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) setzt auf die Rettung der pleitebedrohten Bahn-Tochter DB Cargo. "Wir wollen nicht, dass noch mehr GÃ¼terverkehr auf die StraÃŸen kommt", sagte der CDU-Politiker der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Man wolle die Anteile mindestens halten. "Allerdings braucht es erst Klarheit, welches Verfahren die DB Cargo selbst vorschlÃ¤gt. Ich mÃ¶chte, dass wir einen erfolgreichen Weg beschreiten."



Die EU-Kommission hat der verlustreichen Tochtergesellschaft der Bahn bis Ende kommenden Jahres Zeit gegeben, schwarze Zahlen zu schreiben. Andernfalls droht das Verbot weiterer StaatszuschÃ¼sse und damit die Insolvenz. Eine LÃ¶sung zu finden, sei in erster Linie die Aufgabe des neuen Vorstandes, sagte Schnieder. "Und ich stelle bestimmt nicht infrage, dass es gelingt."



Eine Option bei der Rettung von DB Cargo wÃ¤re es, den extrem teuren Einzelwagenverkehr EU-konform zu subventionieren, wie es andere LÃ¤nder auch tun. Auf die Frage, ob das fÃ¼r ihn infrage komme, sagte Schnieder der NOZ: "Wir werden Ã¼ber alles nachdenken mÃ¼ssen. Das Ziel ist klar: DB Cargo muss wirtschaftlich arbeiten und auf ein stabiles Fundament gestellt werden." Der Minister fÃ¼gte hinzu: "Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir den GÃ¼terverkehr der Bahn in Richtung eines marktfÃ¤higen Hub-Systems fÃ¼r Logistik weiterentwickeln wollen."

