KKH-Analyse: RÃ¼ckenschmerzen in vergangenem Jahr Hauptgrund fÃ¼r Fehlzeiten in Job

  • AFP - 24. November 2025, 09:50 Uhr
Bild vergrößern: KKH-Analyse: RÃ¼ckenschmerzen in vergangenem Jahr Hauptgrund fÃ¼r Fehlzeiten in Job
Arzt mit Stethoskop
Bild: AFP

RÃ¼ckenschmerzen sind im vergangenen Jahr bei den Versicherten der KaufmÃ¤nnischen Krankenkasse (KKH) der Hauptgrund fÃ¼r Fehlzeiten im Job gewesen. Damit erhielt jeder achte BerufstÃ¤tige diese Diagnose, wie die KKH am Montag in Hannover mitteilte. FÃ¼nf Jahre zuvor hatte das erst jeden 13. ErwerbstÃ¤tigen betroffen.

Auf die Diagnose RÃ¼ckenschmerzen entfielen demnach im vergangenen Jahr 142 Krankheitstage pro 100 versicherten Mitgliedern der Kasse. Das waren knapp 20 Prozent mehr als noch 2019 mit rund 118 Fehltagen je 100 versicherten Mitgliedern.

Dahinter folgten Diagnosen aufgrund psychischer Probleme. AnpassungsstÃ¶rungen und akute Belastungsreaktionen waren 2024 mit rund 112 Fehltagen pro 100 BerufstÃ¤tigen die zweithÃ¤ufigste Einzeldiagnose. Das waren knapp 50 Prozent mehr als noch fÃ¼nf Jahre zuvor. Depressive Episoden waren mit gut 104 Krankheitstagen pro 100 BerufstÃ¤tigen die dritthÃ¤ufigste Diagnose bei den KKH-Versicherten - im FÃ¼nfjahresvergleich fast 17 Prozent mehr.

FÃ¼r RÃ¼ckenschmerzen gibt es keine eindeutige Ursache. Zu den Risikofaktoren zÃ¤hlen Bewegungsmangel, ergonomische Faktoren am Arbeitsplatz, etwa hÃ¤ufiges Heben schwerer Lasten, langes Stehen oder ungÃ¼nstige Sitzpositionen, sowie Ãœbergewicht. RÃ¼ckenbeschwerden, die keine organische Ursache haben, hÃ¤ngen hÃ¤ufig auch mit psychischem Stress zusammen.

