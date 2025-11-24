US-Vertreter Lutnick und Greer zu GesprÃ¤chen mit EU-Handelsministern in BrÃ¼ssel

US- und EU-Flaggen

US-Handelsminister Howard Lutnick und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer kommen am Montag zu GesprÃ¤chen mit ihren EU-Kollegen in BrÃ¼ssel zusammen. Die US-Vertreter nehmen an einer Sitzung der Handelsminister aus den 27 EU-LÃ¤ndern teil. Es ist das erste Mal seit Amtsantritt des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump und dem von ihm angezettelten Zollstreit, dass Lutnick und Greer nach BrÃ¼ssel reisen.



Die EU-Staaten wollten sich im Vorfeld auf eine Liste mit Forderungen abstimmen. Sie wollen in den GesprÃ¤chen erreichen, dass die USA ihre ZÃ¶lle auf bestimmte Produkte aufheben - darunter wahrscheinlich Wein, Spirituosen und mÃ¶glicherweise Pasta. Auf Grundlage einer Einigung zwischen BrÃ¼ssel und Washington vom Sommer gilt derzeit ein Zollsatz von 15 Prozent. AuÃŸerdem dÃ¼rfte es um die US-ZÃ¶lle auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie den Umgang mit China gehen.