Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung

  • AFP - 21. November 2025, 17:47 Uhr
Weil sie nach der Einnahme von Abnehm- oder Diabetes-Medikamenten schwere Augenerkrankungen entwickelt haben, erhalten in DÃ¤nemark vier Patienten eine EntschÃ¤digung.

Weil sie nach der Einnahme von Abnehm- oder Diabetes-Medikamenten schwere Augenerkrankungen entwickelt haben, erhalten in DÃ¤nemark vier Patienten eine EntschÃ¤digung. Wie die dÃ¤nische BehÃ¶rde fÃ¼r PatientenentschÃ¤digung am Freitag entschied, erhalten die vier Betroffenen eine EntschÃ¤digungszahlung in HÃ¶he von insgesamt 800.000 dÃ¤nischen Kronen (umgerechnet etwa 107.000 Euro). Die Patienten hatten jeweils das Abnehmmedikament Wegovy oder das Diabetesmedikament Ozempic verwendet, die beide vom dÃ¤nischen Pharmakonzern Novo Nordisk hergestellt werden.

AbhÃ¤ngig davon, welchen Einfluss die Erkrankung auf ihr weiteres Leben haben werde - zum Beispiel, wenn sie ihre FÃ¤higkeit zu arbeiten beeinflusse - kÃ¶nnten die EntschÃ¤digungszahlungen noch steigen, erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. Eine medizinische EntschÃ¤digung wird in DÃ¤nemark in der Regel von den GesundheitsbehÃ¶rden ausgezahlt.

Insgesamt hatten mehr als 40 Menschen EntschÃ¤digungen gefordert, nachdem sie nach der Nutzung der Medikamente schwerwiegende Augenkrankheiten entwickelt hatten. Die BehÃ¶rde entschied bislang in fÃ¼nf FÃ¤llen.

Bei der Augenerkrankung handelt es sich um die seltene Krankheit NAION (nichtarteriitische anteriore ischÃ¤mische Optikusneuropathie), bei der der Sehnerv nicht mit ausreichend Blut versorgt wird, was zum Sehverlust fÃ¼hren kann.

"Es ist bedauernswert fÃ¼r die Patienten, die von der Nebenwirkung betroffen sind", erklÃ¤rte die Direktorin der EntschÃ¤digungsbehÃ¶rde, Karen-Inger Bast. "NAION ist eine schwerwiegende Erkrankung, die zu einer dauerhaften und unheilbaren SchÃ¤digung des SehvermÃ¶gens fÃ¼hrt." Bast fÃ¼gte hinzu, es sei schwierig, die FÃ¤lle zu bewerten, da es sich um ein neuartiges Medikament handele und die Patienten bereits ein erhÃ¶htes Risiko hÃ¤tten, NAION zu entwickeln.Â 

Im vergangenen Jahr hatte die dÃ¤nische Arzneimittelagentur die EuropÃ¤ische ArzneimittelbehÃ¶rde (EMA) aufgefordert, eine dÃ¤nische Studie zu prÃ¼fen, die einen Zusammenhang zwischen Semaglutid, des fÃ¼r Ozempic und Wegovy verwendeten Wirkstoffs, und NAION nahelegt, zu untersuchen. Im Juni kam ein Ausschuss fÃ¼r Risikobewertung der EMA zu dem Schluss, dass NAION eine "sehr seltene" Nebenwirkung von Semaglutid ist und bis zu einen von 10.000 Nutzern betrifft.Â 

Novo Nordisk erklÃ¤rte, die Entscheidung der dÃ¤nischen BehÃ¶rde fÃ¼r PatientenentschÃ¤digung Ã¼berprÃ¼ft zu haben. In einer ErklÃ¤rung an die Nachrichtenagentur AFP betonte der Pharmakonzern, die Packungsbeilage fÃ¼r alle Produkte, die Semaglutid enthalten, aktualisiert zu haben, um NAION als "sehr seltene" Nebenwirkung der Medikamente aufzunehmen.

