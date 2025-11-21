Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden

Danny da Costa (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des 11. Spieltags der Bundesliga hat Mainz hat gegen Hoffenheim ein 1:1 erreicht, nachdem Danny da Costa in der 76. Minute den RÃ¼ckstand durch ein Eigentor von Andreas Hanche-Olsen aus der 9. Minute ausgeglichen hat.



Beide Teams lieferten sich in der Mewa Arena ein intensives Duell, in dem Hoffenheim die Anfangsphase klar dominierte. Der frÃ¼he Treffer resultierte aus einer unglÃ¼cklichen Aktion: Hanche-Olsen lenkte eine Flanke zentral vor dem Strafraum per Kopf ins eigene Tor und brachte die GÃ¤ste damit in FÃ¼hrung (9. Minute).



Nach der Pause steigerte sich Mainz deutlich, erhÃ¶hte das Tempo und zwang Hoffenheim tiefer in die eigene HÃ¤lfte. Die Gastgeber kamen mehrfach gefÃ¤hrlich zum Abschluss, vergaben jedoch aussichtsreiche Chancen. Der verdiente Ausgleich fiel schlieÃŸlich nach einer Ecke: Nach mehreren verunglÃ¼ckten KlÃ¤rungsversuchen landete der Ball bei da Costa, der aus kurzer Distanz vollstreckte (76.).



In der Schlussphase musste Mainz in Unterzahl auskommen, weil Dominik Kohr nach VAR-Intervention aufgrund eines harten Einsteigens gegen Moerstedt die Rote Karte sah (88.). Hoffenheim versuchte danach, die numerische Ãœberzahl zu nutzen, kam aber trotz einzelner AbschlÃ¼sse nicht mehr zum Sieg. Mainz verteidigte den Punkt leidenschaftlich und setzte durch Konter noch vereinzelte Akzente. Am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung zwischen zwei Mannschaften, die jeweils starke Phasen hatten, aber ihre Chancen nicht konsequent genug nutzten.

