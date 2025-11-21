Nach scharfen gegenseitigen Attacken haben sich US-PrÃ¤sident Donald Trump und der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani betont versÃ¶hnlich gegeben. Nach ihrem ersten persÃ¶nlichen Treffen im WeiÃŸen Haus stellte Trump dem Politiker vom linken FlÃ¼gel der Demokratischen Partei am Freitag seine UnterstÃ¼tzung in Aussicht.Â
Trump sagte Ã¼ber Mamdani: "Wir werden ihm helfen, den Traum aller wahr werden zu lassen: ein starkes und sehr sicheres New York zu bekommen." Er sei sich mit dem 34-JÃ¤hrigen in viel mehr Dingen einig, als er gedacht habe, sagte Trump. Er werde Mamdani dabei unterstÃ¼tzen, ein "groÃŸartiger BÃ¼rgermeister" zu werden.
Mamdani sagte, er wolle "in Partnerschaft mit dem PrÃ¤sidenten" die hohen Lebenshaltungskosten fÃ¼r New Yorker senken. Das sei ein Anliegen auch vieler Trump-WÃ¤hler in der OstkÃ¼stenmetropole, mit denen er gesprochen habe.Â
Trump hatte Mamdani im Wahlkampf wiederholt als "Kommunisten" geschmÃ¤ht und New York im Fall von dessen Wahl den Entzug von Bundesmitteln angedroht. Mamdani verspricht eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er dies Ã¼ber hÃ¶here Steuern fÃ¼r Reiche und Unternehmen.Â
Auf die Frage eines Journalisten, warum Mamdani Trump vor wenigen Tagen einen "Despoten" genannt habe, wiegelte der Jungpolitiker ab. Er habe sich mit Trump nicht auf die Meinungsunterschiede konzentriert, "von denen es viele gibt, sondern auf das gemeinsame Ziel, den New Yorkern zu dienen", betonte der Demokrat.Â
Mamdani hatte am 4. November mit deutlichem Vorsprung die BÃ¼rgermeisterwahl gewonnen. Er tritt am 1. Januar die Nachfolge von Stadtoberhaupt Eric Adams an. Mamdani ist der erste bekennende Muslim auf dem Posten.
Politik
Nach Attacken: Trump will kÃ¼nftigem New Yorker BÃ¼rgermeister helfen
- AFP - 21. November 2025, 22:32 Uhr
