ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan

Elektroauto-Stromtankstelle von RWE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mahnt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), den "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" fÃ¼r mehr E-Autos konkreter zu machen.



"Die Bundesregierung verweist an mehreren Stellen auf andere Verantwortliche, zum Beispiel die EuropÃ¤ische Union", sagte Gregor Kolbe, Referent fÃ¼r VerkehrsmÃ¤rkte, der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es scheint, der Bundesregierung fehlt der Mut, die nationalen GestaltungsmÃ¶glichkeiten zu nutzen."



Die Ziele des Masterplans seien "insgesamt gut geeignet, um E-MobilitÃ¤t fÃ¼r mehr Menschen attraktiv zu machen", so Kolbe. "Mehrere MaÃŸnahmen werden nur angekÃ¼ndigt, ohne konkrete gesetzliche Regelungen, wie die Ziele erreicht werden sollen."



Die Bundesregierung hatte den Plan am Mittwoch im Kabinett beschlossen und strebt darin unter anderem eine verbesserte Preistransparenz beim Ã¶ffentlichen Laden an. Konkret will die Bundesregierung unter anderem eine Preistransparenzstelle schaffen.



Der ADAC erklÃ¤rte, man begrÃ¼ÃŸe und befÃ¼rworte mehr Preistransparenz fÃ¼r Verbraucher. "Allerdings bleibt abzuwarten, ob alle Anbieter der Preistransparenzstelle ihre Preise auch zur VerfÃ¼gung stellen werden, denn es sind keine Sanktionen vorgesehen", sagte Alexander Toop, Referent fÃ¼r E-MobilitÃ¤t beim ADAC, der Zeitung. "Es ist gut, dass mit dem Masterplan die Verbraucher in den Blick genommen werden. Bei einigen Punkten versteckt sich die Bundesregierung allerdings hinter der EU-Richtlinie - Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen und selbst Vorgaben, wie etwa bei unangemessenen Preisen beim Ã¶ffentlichen Laden, umsetzen."

