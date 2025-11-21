Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche verlassen hat.
"Wir haben den Vorstand aufgefordert, mit uns in Haustarifverhandlungen einzutreten", heiÃŸt es in einem Schreiben an Gewerkschafter bei Adidas, Ã¼ber das die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. Darin verlangt die IG BCE unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt und einen zusÃ¤tzlichen freien Tag fÃ¼r Gewerkschaftsmitglieder. Man habe zunÃ¤chst fÃ¼r die Standorte Uffenheim und Scheinfeld eine Tarifkommission gebildet.
FÃ¼r eine Reaktion auf die Forderungen setzt die Gewerkschaft eine Frist bis 24. November. "Sollte der Vorstand die Frist verstreichen lassen, werden wir gemeinsam Schritt fÃ¼r Schritt den Druck erhÃ¶hen - falls nÃ¶tig, bis hin zum Erzwingungsstreik", heiÃŸt es in dem Schreiben weiter.
Ein Sprecher von Adidas erklÃ¤rte auf Anfrage: "Wir werden gegenÃ¼ber der IG BCE dazu Stellung nehmen". Das Unternehmen habe stets betont, sich zu fairer Bezahlung zu verpflichten und die LohnerhÃ¶hungen, die Tarifmitarbeitende sowie Auszubildende betreffen, vollstÃ¤ndig umzusetzen. Adidas werde die GehÃ¤lter der rund 4.600 bisher tariflich beschÃ¤ftigten Mitarbeitenden in Deutschland stÃ¤rker und von einem hÃ¶heren Ausgangswert erhÃ¶hen, als es der kÃ¼rzlich verabschiedete Tarifabschluss zwischen dem Branchenverband HDSL und der Gewerkschaft IG BCE vorsehe: "FÃ¼r alle Entgeltgruppen ist der Anstieg um 0,5 Prozentpunkte hÃ¶her als im Tarifvertrag vorgesehen." Dazu komme etwa eine Einmalzahlung in HÃ¶he von 450 Euro fÃ¼r vier Monate. Der Gewerkschaft reicht das nicht.
