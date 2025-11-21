Wirtschaft

Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig

  • dts - 21. November 2025, 00:01 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig
Mutter mit Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. Die empfundene wirtschaftliche EigenstÃ¤ndigkeit ist zwischen 30 und 39 Jahren besonders gering, berichtet die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Freitagausgabe). 34 Prozent der Frauen und 43 Prozent der MÃ¤nner fÃ¼hlen sich demnach wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig.

Besonders eklatant wirkt sich die FamiliengrÃ¼ndung auf das Empfinden wirtschaftlicher EigenstÃ¤ndigkeit bei Frauen aus. MÃ¤nner schÃ¤tzten ihre EigenstÃ¤ndigkeit "nahezu unabhÃ¤ngig vom Vorhandensein von Kindern" ein, bei Frauen sinkt sie deutlich. Nur 28 Prozent der Frauen mit Kindern unter sechs Jahren stuften sich als wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig ein. 61 Prozent der Frauen in dieser Gruppe geben an, vom Partner abhÃ¤ngig zu sein.

22 Prozent der Eltern wÃ¼rden gern mehr arbeiten, sagten aber, dass sie "aufgrund fehlender BetreuungsmÃ¶glichkeiten" nicht mehr arbeiten kÃ¶nnten. 28 Prozent der Frauen in Teilzeit wÃ¼nschen sich, mehr zu arbeiten.

Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) sagte dazu, "Ã¶konomische Gleichstellung" sei "klarer Verfassungsauftrag". Das sei "die Basis fÃ¼r starke Familien - denn zwei wirtschaftlich unabhÃ¤ngige Partner sind immer stÃ¤rker als einer".

