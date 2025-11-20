Brennpunkte

US-Richterin ordnet Ende von Nationalgarden-Einsatz in Washington an

  • AFP - 20. November 2025, 23:35 Uhr
Bild vergrößern: US-Richterin ordnet Ende von Nationalgarden-Einsatz in Washington an
Nationalgardisten in Washington
Bild: AFP

Eine US-Bundesrichterin hat den von PrÃ¤sident Donald Trump verfÃ¼gten Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington fÃ¼r gesetzwidrig erklÃ¤rt. Richterin Jia Cobb ordnete am Donnerstag ein Ende der Stationierung an. Gleichzeitig setzte sie die Anordnung fÃ¼r drei Wochen auÃŸer Vollzug, um Trumps Regierung Zeit fÃ¼r eine Berufung zu geben.

Trump hatte die Nationalgarde in eine Reihe von StÃ¤dten geschickt, die von den oppositionellen Demokraten regiert werden. Der Rechtspopulist begrÃ¼ndete dies mit angeblich ausufernder GewaltkriminalitÃ¤t und mit den Protesten gegen die rabiate Abschiebepolitik seiner Regierung.

Der hÃ¶chst ungewÃ¶hnliche Einsatz der Nationalgarde durch den PrÃ¤sidenten lÃ¶ste scharfe Kritik aus. Politiker der oppositionellen Demokraten warfen Trump einen zunehmend autoritÃ¤ren Kurs vor.

Mit der Entsendung der Nationalgarde zu einem "nicht-militÃ¤rischen Einsatz zur Abschreckung von Verbrechen" in Washington ohne entsprechende Bitten der stÃ¤dtischen ZivilbehÃ¶rden habe die Trump-Regierung "gegen das Gesetz gehandelt", schrieb Bundesrichterin Cobb in ihrer Entscheidung. Zudem habe die Regierung ihre Kompetenzen Ã¼berschritten, indem sie Nationalgardisten von auÃŸerhalb des Bundesstaates in die Stadt geschickt habe.

Bundesrichter hatten in den vergangenen Wochen bereits die Nationalgarden-Entsendung nach Portland und Chicago fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs zu dem Streit wird in naher Zukunft erwartet.Â 

