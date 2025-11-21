Brennpunkte

Boliviens PrÃ¤sident Paz lÃ¶st Justizministerium auf

  • AFP - 21. November 2025, 01:21 Uhr
Bild vergrößern: Boliviens PrÃ¤sident Paz lÃ¶st Justizministerium auf
Boliviens PrÃ¤sident Rodrigo Pazn
Bild: AFP

Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf sein Wahlversprechen, das Ressort abzuschaffen.

Die AnkÃ¼ndigung erfolgte wenige Stunden, nachdem Paz seinen erst vor zwei Wochen vereidigten Justizminister Freddy Vidovic gefeuert hatte. Am Tag zuvor war ans Licht gekommen, dass Vidovic 2015 wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines GeschÃ¤ftsmannes zu drei Jahren Haft verurteilt worden war.Â 

Vidovic hatte die Haftstrafe bei seiner Vereidigung verschwiegen. Ob er sie verbÃ¼ÃŸt hat, verlautete zunÃ¤chst nicht. Bei einer strafrechtlichen Verurteilung darf er jedoch kein Ã¶ffentliches Amt ausÃ¼ben.Â 

Vidovic sollte am Donnerstag eigentlich per DekretÂ durch Jorge Franz GarcÃ­a als Justizminister ersetzt werden, doch dann lÃ¶ste Paz das Ministerium gleich ganz auf.Â "Heute halte ich mein Wort", hieÃŸ es in seiner Mitteilung. "Schluss mit dem Ministerium der Verfolgung, Schluss mit dem Ministerium der Ungerechtigkeit", erklÃ¤rte der 58-JÃ¤hrige, der sein Amt Anfang November angetreten hatte.

