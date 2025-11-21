Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf sein Wahlversprechen, das Ressort abzuschaffen. Paz begrÃ¼ndete den Schritt damit, dass die 20 Jahre lang regierenden linksgerichteten VorgÃ¤nger-Regierungen das Justizministerium angeblich zur Verfolgung der Opposition benutzt hÃ¤tten.
Die AnkÃ¼ndigung erfolgte wenige Stunden, nachdem Paz seinen erst vor zwei Wochen vereidigten Justizminister Freddy Vidovic gefeuert hatte. Am Tag zuvor war ans Licht gekommen, dass Vidovic 2015 wegen Bestechung und Beihilfe zur Flucht eines GeschÃ¤ftsmannes zu drei Jahren Haft verurteilt worden war.Â
Vidovic hatte die Haftstrafe bei seiner Vereidigung verschwiegen. Ob er sie verbÃ¼ÃŸt hat, verlautete zunÃ¤chst nicht. Bei einer strafrechtlichen Verurteilung darf er jedoch kein Ã¶ffentliches Amt ausÃ¼ben.Â
Vidovic sollte am Donnerstag eigentlich per DekretÂ durch Jorge Franz GarcÃa als Justizminister ersetzt werden, doch dann lÃ¶ste Paz das Ministerium gleich ganz auf.Â "Heute halte ich mein Wort", hieÃŸ es in seiner Mitteilung. "Schluss mit dem Ministerium der Verfolgung, Schluss mit dem Ministerium der Ungerechtigkeit", erklÃ¤rte der 58-JÃ¤hrige, der sein Amt Anfang November angetreten hatte.
Brennpunkte
Boliviens PrÃ¤sident Paz lÃ¶st Justizministerium auf
- AFP - 21. November 2025, 01:21 Uhr
Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf sein Wahlversprechen, das Ressort abzuschaffen.
Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf sein Wahlversprechen, das Ressort abzuschaffen. Paz begrÃ¼ndete den Schritt damit, dass die 20 Jahre lang regierenden linksgerichteten VorgÃ¤nger-Regierungen das Justizministerium angeblich zur Verfolgung der Opposition benutzt hÃ¤tten.
Weitere Meldungen
Eine US-Bundesrichterin hat den von PrÃ¤sident Donald Trump verfÃ¼gten Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington fÃ¼r gesetzwidrig erklÃ¤rt. Richterin Jia CobbMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Anfang November in London festgenommener Mann ist offenbar der Sohn eines frÃ¼heren Hamas-Ministers. Das berichtet die "Welt"Mehr
Nach jÃ¼ngsten GelÃ¤ndegewinnen der russischen Armee in der Ukraine ist Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Truppenbesuch an die Front gereist. Putin habe einen "Kommandoposten derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) warnt angesichts des Widerstands in der Unionsfraktion gegen das Rentenpaket vor einem Bruch derMehr