GelÃ¤nde der Weltklimakonferenz in BelÃ©m nach Feuer wieder geÃ¶ffnet

Nach einem Feuer und der anschlieÃŸenden vollstÃ¤ndigen Evakuierung ist das GelÃ¤nde der Weltklimakonferenz in BelÃ©m am Donnerstagabend (Ortszeit) wieder geÃ¶ffnet worden. Die Feuerwehr habe den Zugang nach einer SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung wieder freigegeben, teilte die brasilianische PrÃ¤sidentschaft der COP30 mit. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen, wie Menschen, die ihre Akkreditierung vorzeigten, auf das GelÃ¤nde gelassen wurden.
Der von dem Brand betroffene Bereich bleibe bis zum Abschluss der Konferenz abgesperrt, teilte die COP-PrÃ¤sidentschaft mit. Am Abend werde es keine Plenumsveranstaltungen mehr geben.
"Wir danken fÃ¼r die Kooperation, Geduld und das VerstÃ¤ndnis aller Teilnehmer", erklÃ¤rten die Ausrichter weiter. "Wir haben weiter noch einige Arbeit vor uns und wir vertrauen darauf, dass die Delegierten in einem Geist der SolidaritÃ¤t und Entschlossenheit zu den Verhandlungen zurÃ¼ckkehren, um ein erfolgreiches Ergebnis dieser COP sicherzustellen."
Die deutsche Delegation hatte zuvor mitgeteilt, die abschlieÃŸenden Verhandlungen wÃ¼rden erst ab Freitag (Ortszeit) wieder aufgenommen. Dies erfolge "voraussichtlich ab 08.00 Uhr" (12.00 Uhr MEZ), teilten die Sprecher des Bundesumweltministeriums am Donnerstagabend mit. Am Donnerstag wÃ¼rden zwischen den Delegationen gegebenenfalls noch bilaterale oder trilaterale GesprÃ¤che gefÃ¼hrt.
Am Donnerstagnachmittag war bei den LÃ¤nderpavillons in der NÃ¤he des Eingangsbereichs der Klimakonferenz ein Feuer mit meterhohen Flammen ausgebrochen. Mitten in der entscheidenden Phase der Klimaverhandlungen wurde das gesamte GelÃ¤nde evakuiert, zehntausende Konferenzteilnehmer brachten sich in Sicherheit.
Nach neuen Angaben von RettungskrÃ¤ften wurden 19 Menschen behandelt, weil sie Rauch eingeatmet hatten, und zwei weitere wegen AngstzustÃ¤nden. Neun von ihnen waren demnach am Abend noch in Behandlung. Das UN-Klimasekretariat hatte zunÃ¤chst erklÃ¤rt, 13 Menschen seien vor Ort behandelt worden. Durch den Brand war demnach nur ein "begrenzter Schaden" entstanden.
Nach offiziellem Zeitplan soll die 30. UN-Klimakonferenz (COP30) am Freitagabend enden. Vor dem Brand auf dem GelÃ¤nde hatten die Verhandler aus rund 190 Staaten weiter intensiv Ã¼ber Knackpunkte wie Klimafinanzierung und HandelsmaÃŸnahmen gerungen. Ein neuer Entwurf fÃ¼r den Ã¼bergreifenden politischen Beschlusstext war entgegen der Erwartungen nicht verÃ¶ffentlicht worden.
Politik
GelÃ¤nde der Weltklimakonferenz in BelÃ©m nach Feuer wieder geÃ¶ffnet
- AFP - 21. November 2025, 01:34 Uhr
