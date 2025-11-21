Die Zukunft des Deutschlandtickets ist fÃ¼r die kommenden Jahre gesichert. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat fÃ¼r eine entsprechende Ã„nderung des Regionalisierungsgesetzes. Diese sieht vor, dass Bund und LÃ¤nder weiterhin jeweils 1,5 Milliarden Euro jÃ¤hrlich fÃ¼r das vergÃ¼nstigte Angebot beisteuern. Der Preis des Monatsabos steigt allerdings im Januar von 58 auf 63 Euro. Wie es ab 2027 preislich weitergeht, ist noch offen.Â
Mit drei Milliarden - jeweils zur HÃ¤lfte von Bund und LÃ¤ndern - waren bereits in den Jahren 2023 bis 2025 die EinnahmeausfÃ¤lle bei den Verkehrsbetrieben ausgeglichen worden. Den Unternehmen zufolge reicht die Summe absehbar jedoch nicht aus. DarÃ¼ber, wer fÃ¼r die Mehrkosten aufkommt, wurde monatelang gestritten. SchlieÃŸlich vereinbarten Bund und LÃ¤nder die Anhebung des Ticketpreises.
In dem nun beschlossenen Gesetz sind die drei Milliarden pro Jahr bis 2030 festgeschrieben. FÃ¼r die Jahre ab 2027 soll ein Kostenindex festgelegt werden, der sich unter anderem an den LÃ¶hnen und den Energiepreisen orientieren soll. GemÃ¤ÃŸ dieses Indexes soll dann jÃ¤hrlich der Abopreis fÃ¼r das Deutschlandticket bestimmt werden.Â
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eigentlich vereinbart, dass es erst ab 2029 PreiserhÃ¶hungen Ã¼ber 58 Euro hinaus geben soll. Die LÃ¤nder hatten in einer Stellungnahme weitere ErhÃ¶hungen der Regionalisierungsmittel des Bundes gefordert, "um fÃ¼r die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger ein attraktives Nahverkehrsangebot aufrechterhalten zu kÃ¶nnen".
Wirtschaft
Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
- AFP - 21. November 2025, 10:09 Uhr
Die Zukunft des Deutschlandtickets im kommenden Jahr ist gesichert. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat fÃ¼r eine entsprechende Ã„nderung des Regionalisierungsgesetzes. Der Preis steigt aber auf 63 Euro monatlich.
