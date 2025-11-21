Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert

Pfefferkuchen auf einem Weihnachtsmarkt

Die Mehrheit der in der Adventszeit angebotenen Oblaten-Lebkuchen sind laut 'Ã–ko-Test' empfehlenswert. Einige enthalten allerdings zusÃ¤tzliche Aromastoffe, und in zwei FÃ¤llen wiesen die Tester MineralÃ¶lrÃ¼ckstÃ¤nde nach.

Die Mehrheit der in der Adventszeit angebotenen Oblaten-Lebkuchen sind laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert. Einige enthalten allerdings zusÃ¤tzliche Aromastoffe, und in zwei FÃ¤llen wiesen die Tester MineralÃ¶lrÃ¼ckstÃ¤nde nach, wie das Verbrauchermagazin am Freitag in Frankfurt am Main berichtete.



Insgesamt wurden 18 verschiedene Oblaten-Lebkuchen getestet, davon fÃ¼nf mit Biolabel. Acht Produkte Ã¼berzeugten demnach auf ganzer Linie und erhielten die Bestnote "sehr gut", weitere bekamen die Note "gut". Die Verbraucherexperten bemÃ¤ngelten allerdings, dass nicht alle Anbieter fÃ¼r den weihnachtlichen Geschmack ausschlieÃŸlich auf GewÃ¼rze wie Zimt, Nelke und Kardamom setzen.



Mehr als die HÃ¤lfte der konventionellen Produkte im Test enthalten demnach zugesetzte Aromastoffe. GesundheitsschÃ¤dlich sind die Aromen, die in Deutschland und der EU verwendet werden, nicht. Tierstudien deuten laut "Ã–ko-Test" jedoch darauf hin, dass zugesetzte Aromen zu Ã¼bermÃ¤ÃŸigem Essen und damit zu einer Gewichtszunahme fÃ¼hren kÃ¶nnen. Beim hÃ¤ufigen Verzehr von aromahaltigen Lebensmittel kann Experten zufolge ein GewÃ¶hnungseffekt eintreten. Dann schmecken plÃ¶tzlich viele naturbelassene Lebensmittel fade.



Die Oblaten-Lebkuchen einer groÃŸen Handelskette fielen demnach mit "ungenÃ¼gend" durch den Test. In diesem Produkt wies das von "Ã–ko-Test" beauftragte Labor aromatische MineralÃ¶lkohlenwasserstoffe (MOAH) nach â€“ eine Stoffgruppe, unter der sich auch krebserregende und erbgutschÃ¤digende Substanzen befinden kÃ¶nnen.



Eine andere, weniger bedenkliche Gruppe von MineralÃ¶lrÃ¼ckstÃ¤nden wurde in den Lebkuchen eines Discounters entdeckt. Sie schnitten nur mit "befriedigend" ab, genau wie die Bio-Lebkuchen eines bekannten NÃ¼rnberger Herstellers, in denen Schimmelpilzgifte nachgewiesen wurden.