Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig

  • AFP - 21. November 2025, 10:23 Uhr
Bild vergrößern: Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig
Justitia
Bild: AFP

Mehr als acht Monate nach Prozessende ist das Urteil im Verfahren um einen Mord an einem Mitbewohner in Hamburg rechtkrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Angeklagten als unbegrÃ¼ndet, wie das Hanseatische Oberlandesgericht am Freitag in Hamburg mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer hatte einen Mann im MÃ¤rz wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie sah das Mordmerkmal der HeimtÃ¼cke als erfÃ¼llt an.

Laut Urteil hatte der Mann am spÃ¤ten Abend des 1. Julis 2024 an die TÃ¼r seines Mitbewohners in der gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Dulsberg geklopft und ihn auf ein Geschehen am Morgen angesprochen. Dann stach er ihm plÃ¶tzlich mit einem Messer in die linke Halsseite und in den Hinterkopf. Durch den Stich in den Hals wurde die linke Halsschlagader durchtrennt, so dass das Opfer noch am Tatort starb.

