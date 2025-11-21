Luxusautos nach Russland verkauft: Durchsuchung in Nordrhein-Westfalen

Logo der ZollbehÃ¶rden

Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GeschÃ¤fte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die von MÃ¤rz 2022 bis August 2024 Ã¼ber die deutsche Firma eines der MÃ¤nner und Ã¼ber DrittlÃ¤nder hochwertige Autos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen, wie die Staatsanwaltschaft MÃ¼nster und die Zollfahndung Essen am Donnerstagabend mitteilten.



Sie sollen mindestens 346 Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro ausgefÃ¼hrt haben, die den Wirtschaftssanktionen gegen Russland unterlagen. Gegen die drei VerdÃ¤chtigen im Alter von 57, 27 und 32 Jahren, bei denen es sich um Vater, Sohn und Neffe handelt, wird seit Mai 2024 ein Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸigen VerstÃ¶ÃŸe gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz gefÃ¼hrt.



Am Donnerstag durchsuchten nun Zollfahnder sieben Wohn- und GeschÃ¤ftsobjekte im Kreis Steinfurt. Sie beschlagnahmten dabei umfangreiches Beweismaterial. Zudem wurden VermÃ¶gensarreste in einer von GesamthÃ¶he von 20 Millionen Euro in Form von Konten, Immobilien und mehreren Fahrzeugen gepfÃ¤ndet.