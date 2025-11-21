Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GeschÃ¤fte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die von MÃ¤rz 2022 bis August 2024 Ã¼ber die deutsche Firma eines der MÃ¤nner und Ã¼ber DrittlÃ¤nder hochwertige Autos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen, wie die Staatsanwaltschaft MÃ¼nster und die Zollfahndung Essen am Donnerstagabend mitteilten.
Sie sollen mindestens 346 Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro ausgefÃ¼hrt haben, die den Wirtschaftssanktionen gegen Russland unterlagen. Gegen die drei VerdÃ¤chtigen im Alter von 57, 27 und 32 Jahren, bei denen es sich um Vater, Sohn und Neffe handelt, wird seit Mai 2024 ein Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸigen VerstÃ¶ÃŸe gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz gefÃ¼hrt.
Am Donnerstag durchsuchten nun Zollfahnder sieben Wohn- und GeschÃ¤ftsobjekte im Kreis Steinfurt. Sie beschlagnahmten dabei umfangreiches Beweismaterial. Zudem wurden VermÃ¶gensarreste in einer von GesamthÃ¶he von 20 Millionen Euro in Form von Konten, Immobilien und mehreren Fahrzeugen gepfÃ¤ndet.
Brennpunkte
Luxusautos nach Russland verkauft: Durchsuchung in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 21. November 2025, 08:25 Uhr
Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GechÃ¤fte durchsucht. Im Fokus stehen drei Bechuldigte, die Ã¼ber DrittlÃ¤nder Luxusautos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen.
Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GeschÃ¤fte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die von MÃ¤rz 2022 bis August 2024 Ã¼ber die deutsche Firma eines der MÃ¤nner und Ã¼ber DrittlÃ¤nder hochwertige Autos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen, wie die Staatsanwaltschaft MÃ¼nster und die Zollfahndung Essen am Donnerstagabend mitteilten.
Weitere Meldungen
Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) stellen am Freitag (10.00 Uhr) Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An derMehr
Verzicht auf die wichtige Industrieregion Donbass und Neuwahlen: Der aktuelle Entwurf des bislang unverÃ¶ffentlichten US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in derMehr
Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) aufMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr