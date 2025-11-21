Brennpunkte

Luxusautos nach Russland verkauft: Durchsuchung in Nordrhein-Westfalen

  • AFP - 21. November 2025, 08:25 Uhr
Bild vergrößern: Luxusautos nach Russland verkauft: Durchsuchung in Nordrhein-Westfalen
Logo der ZollbehÃ¶rden
Bild: AFP

Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GechÃ¤fte durchsucht. Im Fokus stehen drei Bechuldigte, die Ã¼ber DrittlÃ¤nder Luxusautos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen.

Wegen des Verdachts von VerstÃ¶ÃŸen gegen die Russlandsanktionen haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Wohnungen und GeschÃ¤fte durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Beschuldigte, die von MÃ¤rz 2022 bis August 2024 Ã¼ber die deutsche Firma eines der MÃ¤nner und Ã¼ber DrittlÃ¤nder hochwertige Autos nach Russland ausgefÃ¼hrt haben sollen, wie die Staatsanwaltschaft MÃ¼nster und die Zollfahndung Essen am Donnerstagabend mitteilten.

Sie sollen mindestens 346 Fahrzeuge im Gesamtwert von rund 20 Millionen Euro ausgefÃ¼hrt haben, die den Wirtschaftssanktionen gegen Russland unterlagen. Gegen die drei VerdÃ¤chtigen im Alter von 57, 27 und 32 Jahren, bei denen es sich um Vater, Sohn und Neffe handelt, wird seit Mai 2024 ein Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸigen VerstÃ¶ÃŸe gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz gefÃ¼hrt.

Am Donnerstag durchsuchten nun Zollfahnder sieben Wohn- und GeschÃ¤ftsobjekte im Kreis Steinfurt. Sie beschlagnahmten dabei umfangreiches Beweismaterial. Zudem wurden VermÃ¶gensarreste in einer von GesamthÃ¶he von 20 Millionen Euro in Form von Konten, Immobilien und mehreren Fahrzeugen gepfÃ¤ndet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesregierung und BKA stellen Lagebild zu hÃ¤uslicher Gewalt vor
    Bundesregierung und BKA stellen Lagebild zu hÃ¤uslicher Gewalt vor

    Die Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) stellen am Freitag (10.00 Uhr) Lagebilder zu hÃ¤uslicher Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen vor. An der

    Mehr
    Entwurf von US-Plan fÃ¼r Ukraine sieht erhebliche ZugestÃ¤ndnisse an Russland vor
    Entwurf von US-Plan fÃ¼r Ukraine sieht erhebliche ZugestÃ¤ndnisse an Russland vor

    Verzicht auf die wichtige Industrieregion Donbass und Neuwahlen: Der aktuelle Entwurf des bislang unverÃ¶ffentlichten US-Plans zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der

    Mehr
    Boliviens PrÃ¤sident Paz lÃ¶st Justizministerium auf
    Boliviens PrÃ¤sident Paz lÃ¶st Justizministerium auf

    Boliviens neuer PrÃ¤sident Rodrigo Paz hat das Justizministerium seines Landes aufgelÃ¶st. In einer PresserklÃ¤rung berief sich der Christdemokrat am Donnerstag (Ortszeit) auf

    Mehr
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll "zÃ¼gig" neu aufgerollt werden
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Umfrage: Mehrheit sieht Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung der JÃ¼ngeren durch Rentenpolitik
    Umfrage: Mehrheit sieht Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung der JÃ¼ngeren durch Rentenpolitik
    US-Menschenrechtsbericht legt Fokus kÃ¼nftig auch auf Gleichstellung und Gender-Fragen
    US-Menschenrechtsbericht legt Fokus kÃ¼nftig auch auf Gleichstellung und Gender-Fragen
    ZDF-
    ZDF-"Politbarometer": Union und AfD gewinnen leicht - Linke verliert
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Bas stellt
    Bas stellt "mutige" Rentenreform in Aussicht

    Top Meldungen

    Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig
    Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. Die

    Mehr
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,

    Mehr
    Linke kritisiert Regenwaldfonds
    Linke kritisiert Regenwaldfonds

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts