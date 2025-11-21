Union und AfD haben im ZDF-"Politbarometer" leicht an Zustimmung gewonnen und teilen sich weiter den ersten Platz. CDU und CSU kommen in der am Freitag verÃ¶ffentlichten Umfrage zusammen auf 27 Prozent, ebenfalls die AfD. Beide gewannen im Vergleich zur Umfrage Anfang des Monats einen Prozentpunkt hinzu. Auf Platz drei landet weiter die SPD mit unverÃ¤ndert 14 Prozent vor den GrÃ¼nen mit unverÃ¤ndert zwÃ¶lf Prozent.
Die Linkspartei dahinter verlor einen Punkt auf nun neun Prozent. Die sonstigen Parteien - darunter auch die FDP und das BSW - verloren ebenfalls einen Punkt und kommen auf gemeinsam elf Prozent.
Die Forschungsgruppe Wahlen befragte fÃ¼r das ZDF 1207 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte zwischen dem 18. und 20. November. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei Prozentpunkten angegeben.
Politik
ZDF-"Politbarometer": Union und AfD gewinnen leicht - Linke verliert
- AFP - 21. November 2025, 08:21 Uhr
