ZDF-"Politbarometer": Union und AfD gewinnen leicht - Linke verliert

  • AFP - 21. November 2025, 08:21 Uhr
CSU-Chef SÃ¶der und CDU-Chef Merz
Union und AfD haben im ZDF-'Politbarometer' leicht an Zustimmung gewonnen. CDU und CSU kommen zusammen auf 27 Prozent, ebenfalls die AfD. Beide gewannen einen Prozentpunkt hinzu. Auf Platz drei landet weiter die SPD mit unverÃ¤ndert 14 Prozent vor den GrÃ¼nen mit zwÃ¶lf Prozent.

Die Linkspartei dahinter verlor einen Punkt auf nun neun Prozent. Die sonstigen Parteien - darunter auch die FDP und das BSW - verloren ebenfalls einen Punkt und kommen auf gemeinsam elf Prozent.

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte fÃ¼r das ZDF 1207 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte zwischen dem 18. und 20. November. Die maximale Fehlertoleranz wurde mit plus/minus zwei Prozentpunkten angegeben.

