US-Menschenrechtsbericht legt Fokus kÃ¼nftig auch auf Gleichstellung und Gender-Fragen

Die USA Ã¤ndern die Ausrichtung ihres jÃ¤hrlichen Menschenrechtsberichts und wollen darin kÃ¼nftig auch Geschlechtsumwandlungen bei Kindern sowie DiversitÃ¤ts- und Gleichstellungsprogramme erfassen. "Die Trump-Regierung wird diese Menschenrechtsverletzungen, wie die VerstÃ¼mmelung von Kindern, Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschrÃ¤nken, sowie rassistisch diskriminierende BeschÃ¤ftigungspraktiken nicht ungehindert zulassen", erklÃ¤rte der Sprecher des US-AuÃŸenministeriums, Tommy Pigott, am Donnerstag.Â
US-AuÃŸenminister Marco Rubio informierte die Botschaften der USA in einer Mitteilung Ã¼ber die Neuausrichtung des Jahresberichts, der seit fast 50 Jahren einen weltweiten Ãœberblick Ã¼ber MenschenrechtsverstÃ¶ÃŸe liefert.Â
Die US-Botschaften wurden aufgefordert, Berichte Ã¼ber LÃ¤nder zu verfassen, die "chemische oder chirurgische VerstÃ¼mmelungen von Kindern in Operationen zulassen, die deren Geschlecht verÃ¤ndern sollen". Auch sogenannte "Affirmative Action"-MaÃŸnahmen zur FÃ¶rderung von Minderheiten sowie andere "Vorzugsbehandlungen" auf Grundlage der Ethnie oder des Geschlechts sollen kÃ¼nftig gemeldet werden.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete die Neuausrichtung der Berichts als "erschreckend". Es werde offenbar der Versuch unternommen, "eine Philosophie zu institutionalisieren, die nur bestimmten Menschen bestimmte Rechte zugesteht, je nachdem, wer man ist oder wo man lebt". Damit werde die Botschaft vermittelt, "dass die USA nicht mehr an die Grundprinzipien des Menschenrechtssystems glauben, an dessen Aufbau sie selbst mitgewirkt haben", sagte Amanda Klasing von Amnesty International USA.Â
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte im Wahlkampf angekÃ¼ndigt, dem seiner Meinung nach in den USA wÃ¼tenden "Transgender-Wahn" ein Ende zu setzen. Nach seiner RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus verhÃ¤ngte er ein Verbot der "Transgender-Ideologie" in den StreitkrÃ¤ften und unterzeichnete ein Dekret, das sich gegen Transmenschen in der US-Armee richtet.Â
Das US-AuÃŸenministerium stoppte auÃŸerdem die unter Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden eingefÃ¼hrte Ausgabe von ReisepÃ¤ssen mit der geschlechtsneutralen Angabe "X". Trump beendete darÃ¼ber hinaus Gleichstellungsprogramme und drohte Unternehmen, die solche MaÃŸnahmen umsetzen, mit Konsequenzen.Â
Die USA hatten Deutschland im August in ihrem ersten Menschenrechtsbericht seit der RÃ¼ckkehr Trumps ins WeiÃŸe Haus unter anderem MÃ¤ngel bei der Meinungsfreiheit attestiert. US-VizeprÃ¤sident JD Vance hatte zuvor den Umgang mit der AfD scharf kritisiert, Rubio sprach sogar von "verkappter Tyrannei".
Kritik Ã¼bt die Trump-Regierung in dem Bericht vom August auch an anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern wie Frankreich und GroÃŸbritannien. Gute Noten erhalten dagegen autoritÃ¤r regierte LÃ¤nder wie El Salvador, die Trump bei seiner Abschiebepolitik unterstÃ¼tzen.
Politik
US-Menschenrechtsbericht legt Fokus künftig auch auf Gleichstellung und Gender-Fragen
21. November 2025, 08:53 Uhr
