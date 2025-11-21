Eine groÃŸe Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist einer Umfrage zufolge der Ansicht, dass die Rentenpolitik zu stark zu Lasten der jÃ¼ngeren Generation geht. 71 Prozent der Befragten im am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" sehen dies so, darunter auch 62 Prozent der Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) ist hingegen nicht dieser Ansicht, der Rest positionierte sich nicht dazu.
Ein aktueller Gesetzesvorschlag der Bundesregierung sieht vor, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 unverÃ¤ndert zu halten und dieses Niveau dann als Basis fÃ¼r die Rentenberechnung nach 2031 zu nutzen. Nicht nur in der CDU gibt es darÃ¼ber Streit, auch die BevÃ¶lkerung ist bei diesem Thema gespalten.
46 Prozent aller Befragten und 50 Prozent der UnionsanhÃ¤nger fÃ¤nden es demnach gut, wenn das unverÃ¤nderte Rentenniveau trotz sehr hoher finanzieller Belastungen auch nach 2031 als Berechnungsbasis dienen wÃ¼rde. Insgesamt 43 Prozent der Befragten und 39 Prozent der CDU/CSU-AnhÃ¤nger sprechen sich angesichts der hohen Folgekosten gegen diesen Plan aus, darunter mehr jÃ¼ngere als Ã¤ltere Befragte.
Das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition steht im Bundestag wegen des Widerstands der 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Union auf der Kippe. Sollten ihre Stimmen bei dem fÃ¼r Dezember geplanten Votum fehlen, hÃ¤tte die Koalition keine Mehrheit. Der Unionsnachwuchs begrÃ¼ndet seinen Widerstand damit, dass die von der SPD gewÃ¼nschte Festschreibung des Rentenniveaus Ã¼ber 2031 hinaus Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro nach sich ziehen wÃ¼rde.
Politik
Umfrage: Mehrheit sieht Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung der JÃ¼ngeren durch Rentenpolitik
- AFP - 21. November 2025, 09:03 Uhr
Eine groÃŸe Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist der Ansicht, dass die Rentenpolitik zu stark zu Lasten der jÃ¼ngeren Generation geht. 71 Prozent der Befragten im ZDF-'Politbarometer' sehen dies so, darunter auch 62 Prozent der Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen.
Eine groÃŸe Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist einer Umfrage zufolge der Ansicht, dass die Rentenpolitik zu stark zu Lasten der jÃ¼ngeren Generation geht. 71 Prozent der Befragten im am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" sehen dies so, darunter auch 62 Prozent der Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) ist hingegen nicht dieser Ansicht, der Rest positionierte sich nicht dazu.
Weitere Meldungen
Die USA Ã¤ndern die Ausrichtung ihres jÃ¤hrlichen Menschenrechtsberichts und wollen darin kÃ¼nftig auch Geschlechtsumwandlungen bei Kindern sowie DiversitÃ¤ts- undMehr
Union und AfD haben im ZDF-"Politbarometer" leicht an Zustimmung gewonnen und teilen sich weiter den ersten Platz. CDU und CSU kommen in der am Freitag verÃ¶ffentlichten UmfrageMehr
Im brasilianischen BelÃ©m soll am Freitag laut offizieller Planung die 30. UN-Klimakonferenz (COP30) zu Ende gehen. Am Donnerstag rangen die Verhandler aus rund 190 Staaten aberMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. DieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr