Umfrage: Mehrheit sieht Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung der JÃ¼ngeren durch Rentenpolitik

Ã„lterer Mann mit Gehstock

Eine groÃŸe Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist einer Umfrage zufolge der Ansicht, dass die Rentenpolitik zu stark zu Lasten der jÃ¼ngeren Generation geht. 71 Prozent der Befragten im am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" sehen dies so, darunter auch 62 Prozent der Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) ist hingegen nicht dieser Ansicht, der Rest positionierte sich nicht dazu.



Ein aktueller Gesetzesvorschlag der Bundesregierung sieht vor, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 unverÃ¤ndert zu halten und dieses Niveau dann als Basis fÃ¼r die Rentenberechnung nach 2031 zu nutzen. Nicht nur in der CDU gibt es darÃ¼ber Streit, auch die BevÃ¶lkerung ist bei diesem Thema gespalten.



46 Prozent aller Befragten und 50 Prozent der UnionsanhÃ¤nger fÃ¤nden es demnach gut, wenn das unverÃ¤nderte Rentenniveau trotz sehr hoher finanzieller Belastungen auch nach 2031 als Berechnungsbasis dienen wÃ¼rde. Insgesamt 43 Prozent der Befragten und 39 Prozent der CDU/CSU-AnhÃ¤nger sprechen sich angesichts der hohen Folgekosten gegen diesen Plan aus, darunter mehr jÃ¼ngere als Ã¤ltere Befragte.



Das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition steht im Bundestag wegen des Widerstands der 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Union auf der Kippe. Sollten ihre Stimmen bei dem fÃ¼r Dezember geplanten Votum fehlen, hÃ¤tte die Koalition keine Mehrheit. Der Unionsnachwuchs begrÃ¼ndet seinen Widerstand damit, dass die von der SPD gewÃ¼nschte Festschreibung des Rentenniveaus Ã¼ber 2031 hinaus Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro nach sich ziehen wÃ¼rde.