Weil er seine Ehefrau absichtlich mit dem Auto Ã¼berfuhr, hat das Landgericht Oldenburg in Niedersachsen einen 38-JÃ¤hrigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest, wie ein Gerichtssprecher am Freitag sagte. Als Mordmerkmale sah die Kammer die HeimtÃ¼cke und niedrige BeweggrÃ¼nde als erfÃ¼llt an.Â
Nach dem am Donnerstag verkÃ¼ndeten Urteil ermordete der 38-JÃ¤hrige seine nichtsahnende Ehefrau gezielt. Diese war im Mai einen Weg in Varel entlanggegangen, als der 38-JÃ¤hrige sie mit dem Auto Ã¼berfuhr, um sie zu tÃ¶ten. Er erfasste sie mit einer Geschwindigkeit von 71 km/h. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.
Mit dem Urteil entsprach die Kammer den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf eine Verurteilung wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung. Einen konkreten Strafantrag stellte sie nicht.
Brennpunkte
Ehefrau absichtlich Ã¼berfahren: Lebenslange Haft in Niedersachsen
- AFP - 21. November 2025, 10:04 Uhr
