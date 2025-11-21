Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

BÃ¼roartikel-GeschÃ¤ft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es noch 7,3 Prozent.



Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. "Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen dÃ¼rfte damit auch in den kommenden Monaten auf einem hohen Niveau bleiben", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Wegen fehlender neuer AuftrÃ¤ge, schwacher Nachfrage und zunehmendem internationalen Wettbewerb stehen zahlreiche Unternehmen unter Druck."



Als grÃ¶ÃŸte Gefahr fÃ¼r ihre Existenz sehen die Unternehmen branchenÃ¼bergreifend den Auftragsmangel, der zu erheblichen LiquiditÃ¤tsengpÃ¤ssen fÃ¼hrt. Auch gestiegene Betriebs- und Personalkosten belasten die Unternehmen, wÃ¤hrend die fehlende Nachfrage ihre UmsÃ¤tze schmÃ¤lert. Hinzu kommen hohe bÃ¼rokratische Anforderungen, die den Druck weiter erhÃ¶hen.



Insbesondere im Einzelhandel steigen die Existenzsorgen. 15 Prozent berichten von tiefgreifenden wirtschaftlichen Problemen. Im letzten Jahr waren es noch 13,8 Prozent. Auch bei den Dienstleistern stieg die Insolvenzgefahr. Hier sehen sich 7,6 Prozent der Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht (Oktober 2024: 5,8 Prozent).



In der Industrie ist der Anteil leicht von 8,6 auf 8,1 Prozent gesunken. Auch im Bauhauptgewerbe gab es etwas Entspannung. Nach 7,9 Prozent im Vorjahr sehen nun 6,3 Prozent der Unternehmen massive wirtschaftliche Probleme.

