Bas stellt "mutige" Rentenreform in Aussicht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform des Rentensystems.



"Wir brauchen ein mutiges Modell, bei dem sich alle drei Regierungsparteien bewegen mÃ¼ssen", sagte Bas dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). "Ich weiÃŸ genau, wie schwer das fÃ¼r alle wird, auch fÃ¼r die SPD." Am Ende werde die Koalition sehr grundlegend entscheiden mÃ¼ssen.



Sie verwies auf die Konstituierung der Rentenkommission noch in diesem Jahr. Die Experten mÃ¼ssten "schneller als geplant ihre Ergebnisse liefern", so die SPD-Chefin. Das sei "ambitioniert".



Bas verteidigte das aktuelle Rentenpakt der Bundesregierung und wies den Vorwurf zurÃ¼ck, dies gehe Ã¼ber den Koalitionsvertrag hinaus. "Der Vorwurf trifft nicht zu. Der Gesetzentwurf setzt den Koalitionsvertrag eins zu eins um", sagte sie. Der von Teilen der Union kritisierte Satz zum Rentenniveau nach 2031 beschreibe "den Effekt der Haltelinie nach 2031 - nicht mehr, nicht weniger".



Sie "verstehe die ganze Debatte nicht, zumal 2029 eine Bundestagswahl stattfindet", sagte Bas. "Gewinnt die Union da die absolute Mehrheit, kann sie doch das Rentenniveau gleich senken."



Die Haltelinie zur GewÃ¤hrung des Rentenniveaus sei "wichtig, ganz praktisch: Drei von vier Ostdeutschen haben nur eine gesetzliche Rente", sagte die SPD-Chefin. "Wenn das Rentenniveau sinkt, werden die Rentner im VerhÃ¤ltnis zur arbeitenden BevÃ¶lkerung Ã¤rmer." Ein stabiles Rentenniveau schÃ¼tze auch vor Altersarmut.



Die Regelung sei "eine total logische Folge einer Stabilisierung", sagte die Arbeitsministerin. "Ich kann doch auch nicht den Tempomat so einstellen, dass beim Bremsen von jetzt auf gleich auf die Ursprungsgeschwindigkeit abgebremst wird, das kann doch nur einen Unfall geben." Die Junge Gruppe in der Union fordere "eine harte Abbruchkante" ab 2032 in der Entwicklung des Rentenniveaus. "Der Effekt der Haltelinie soll schlicht rÃ¼ckabgewickelt werden", erklÃ¤rte die SPD-Chefin. Dazu sei sie nicht bereit.



Viele Menschen treibe um, dass die Rente oft zum Leben nicht reiche. "Viele Rentner kÃ¶nnen ihre Miete und ihre Lebensmittel nicht zahlen. Ich kenne Rentner, die Pfandflaschen sammeln", sagte Bas. "Viele von denen haben lange, vor EinfÃ¼hrung des Mindestlohnes, miserabel verdient."



In der politischen und medialen Debatte hÃ¶re sie aber nur, "wir kÃ¶nnten uns die Rente nicht mehr leisten", sagte die SPD-Vorsitzende. "Nein, die RealitÃ¤t des Alltags sieht anders aus. Das macht mich so emotional. Und ich bin diejenige, die meiner Partei sagt: Wir mÃ¼ssen betriebliche und private Renten stÃ¤rken, eben weil wir die gesetzliche Rente allein den Lebensstandard im Alter nicht sichern kann."

