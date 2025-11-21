Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen

BYD's overseas bid appears to be gathering pace

Autohersteller in China - darunter auch Tesla, Volkswagen und seine Tochter Audi - werden in diesem Jahr nach Berechnungen von Autoexperte Ferdinand DudenhÃ¶ffer fast acht Millionen Elektroautos produzieren. In den ersten neun Monaten des Jahres seien 6,52 Millionen rein elektrische Autos hergestellt worden, bis Jahresende dÃ¼rften es 7,9 Millionen Fahrzeuge sein, erklÃ¤rte DudenhÃ¶ffer am Freitag. Die Zahlen dÃ¼rften auch im Jahr 2026 weiter steigen.



Die 6,52 Millionen bis Ende September gebauten E-Autos bedeuten eine Produktionssteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent, erklÃ¤rte DudenhÃ¶ffer. Die Produktion reiner E-Autos habe sich damit "deutlich dynamischer" als die gesamte Autoproduktion entwickelt; diese stieg um 15 Prozent.Â



Die Produktion von Plugin-Hybriden kletterte demnach um 22 Prozent auf rund drei Millionen Fahrzeuge, die von Range Extendern um sechs Prozent auf etwa 800.000 Autos. Range Extender haben einen Verbrennungsmotor, der die Batterie lÃ¤dt, das Auto fÃ¤hrt mit Strom.



Insgesamt produzierten die Unternehmen in China bis September demnach 20,8 Millionen Fahrzeuge. Reine Elektroautos hatten also einen Anteil von 31 Prozent - auch dies ist eine Steigerung zum Vorjahreszeitraum, so der Experte.



"Die Autonation China ist auf dem Wege zum Produktions-Eldorado fÃ¼r Elektroautos", erklÃ¤rte DudenhÃ¶ffer. China besitze die wichtigen Scales, also GrÃ¶ÃŸenvorteile, um seine fÃ¼hrende Position in Zukunft weiter auszubauen. "Und selbst wenn chinesische Autobauer im Ausland produzieren, kann man davon ausgehen, dass groÃŸe Anteile an der WertschÃ¶pfung bei der Produktion aus China zugeliefert werden." Die Dominanz der chinesischen Zulieferindustrie â€“ und damit auch internationale Zulieferer, die in China produzieren - werde grÃ¶ÃŸer. In China gebe es auch die weltweit grÃ¶ÃŸten ProduktionskapazitÃ¤ten fÃ¼r Lithium-Ionen-Batterien.



GrÃ¶ÃŸter Elektroautobauer in China ist BYD; es produzierte den Angaben zufolge bis September 1,58 Millionen reine Elektroautos. An zweiter Stelle folgt Geely, an dritter Stelle der US-Autobauer Tesla mit einem Werk in Shanghai. Dort liefen bis September laut DudenhÃ¶ffer 49 Prozent aller weltweit produzierten Tesla vom Band. Volkswagen und Audi wollen laut DudenhÃ¶ffer 2026 neue, fÃ¼r den chinesischen Markt entwickelten E-Autos auf den Markt bringen - fÃ¼r die Marke VW werde "das Ende der Autoexporte von Deutschland nach China eingeleitet".Â



Der E-Auto-Produktionsstandort China sei eine "sehr groÃŸe Herausforderung" fÃ¼r die Autonation Deutschland, erklÃ¤rte DudenhÃ¶ffer. Die Entwicklung in China sei "ein Zeichen dafÃ¼r, dass wir in Deutschland unsere Kostenposition und WettbewerbsfÃ¤higkeit immer stÃ¤rker verlieren". Â