AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt und Anzahl der Opfer gestiegen

KÃ¶rperverletzung, Stalking, TÃ¶tung: Das der Polizei bekannte AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus dem am Freitag vom Bundeskriminalamt (BKA) verÃ¶ffentlichten Lagebericht hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 265.942 registrierte Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im FÃ¼nfjahresvergleich bedeutet das einen Anstieg um 17,8 Prozent. FÃ¼r 286 Opfer endete die Gewalt tÃ¶dlich.
Das BKA betrachtet zum einen innerfamiliÃ¤re Gewalt: Hier sind die Opfer hÃ¤ufig die Kinder der TatverdÃ¤chtigen, der Anteil betrug im vergangenen Jahr 36,7 Prozent. Vor allem Sechs- bis 14-JÃ¤hrige sind betroffen. Dahinter folgen Eltern, Geschwister und andere AngehÃ¶rige.
Von Partnerschaftsgewalt sind mit einem Anteil von 79,3 Prozent weibliche Opfer deutlich hÃ¤ufiger betroffen als mÃ¤nnliche, die Anzahl der Opfer stieg insgesamt im Jahresvergleich um 2,1 Prozent.Â
Von hÃ¤uslicher Gewalt insgesamt waren MÃ¤dchen und Frauen im vergangenen Jahr mit 70,4 Prozent erneut deutlich hÃ¤ufiger betroffen als Jungen und MÃ¤nner mit entsprechend 29,4 Prozent, wie das BKA ausfÃ¼hrte. Umgekehrt waren TatverdÃ¤chtige von hÃ¤uslicher Gewalt im vergangenen Jahr zu 75,6 Prozent mÃ¤nnlich und zu 24,4 Prozent weiblich.
Den Anstieg beim AusmaÃŸ der hÃ¤uslichen Gewalt erklÃ¤rte das BKA zum einenÂ mit einem tatsÃ¤chlich gestiegenen KriminalitÃ¤tsaufkommen - bedingt unter anderem durch steigende belastende Faktoren wie Arbeitslosigkeit und WohnraumengpÃ¤sse. Zum anderen dÃ¼rfte durch Kampagnen und den Ausbau von UnterstÃ¼tzung auch ein verÃ¤ndertes Anzeigeverhalten eine Rolle spielen. Gleichwohl bleibe die Dunkelziffer bei hÃ¤uslicher Gewalt hoch, warnte das BKA.
Die BehÃ¶rde verÃ¶ffentlichte zugleich einen Lagebericht zu spezifischer Gewalt gegen Frauen. Sie umfasst beispielsweise HasskriminalitÃ¤t aufgrund von Vorurteilen gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt. Das BKA registrierte hier zum einen 558 sogenannte frauenfeindliche Straftaten politisch motivierter KriminalitÃ¤t (plus 73,3 Prozent). Zum anderen fÃ¼hrte es spezifische Delikte zum Nachteil gegen Frauen auf, etwa 53.451 weibliche Opfer von Sexualstraftaten (plus 2,1 Prozent) sowie Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, digitaler Gewalt sowie von TÃ¶tungsdelikten. Hier Ã¼berschneiden sich die Opfer und Fallgruppen teilweise.
Brennpunkte
AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt und Anzahl der Opfer gestiegen
- AFP - 21. November 2025, 10:09 Uhr
KÃ¶rperverletzung, Stalking, TÃ¶tung: Das der Polizei bekannte AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus dem vom Bundeskriminalamt verÃ¶ffentlichten Lagebericht hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 265.942 registrierte Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
KÃ¶rperverletzung, Stalking, TÃ¶tung: Das der Polizei bekannte AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus dem am Freitag vom Bundeskriminalamt (BKA) verÃ¶ffentlichten Lagebericht hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 265.942 registrierte Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im FÃ¼nfjahresvergleich bedeutet das einen Anstieg um 17,8 Prozent. FÃ¼r 286 Opfer endete die Gewalt tÃ¶dlich.
Weitere Meldungen
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Entwurf des US-Plans fÃ¼r die Beendigung des Ukraine-Kriegs als "Themenliste" bezeichnet. Der Vorschlag aus Washington sei ausMehr
Mehr als acht Monate nach Prozessende ist das Urteil im Verfahren um einen Mord an einem Mitbewohner in Hamburg rechtkrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision desMehr
Weil er seine Ehefrau absichtlich mit dem Auto Ã¼berfuhr, hat das Landgericht Oldenburg in Niedersachsen einen 38-JÃ¤hrigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. DieMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr