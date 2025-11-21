AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt und Anzahl der Opfer gestiegen

Brennpunkte

KÃ¶rperverletzung, Stalking, TÃ¶tung: Das der Polizei bekannte AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus dem vom Bundeskriminalamt verÃ¶ffentlichten Lagebericht hervorgeht, gab es 2024 insgesamt 265.942 registrierte Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das BKA betrachtet zum einen innerfamiliÃ¤re Gewalt: Hier sind die Opfer hÃ¤ufig die Kinder der TatverdÃ¤chtigen, der Anteil betrug im vergangenen Jahr 36,7 Prozent. Vor allem Sechs- bis 14-JÃ¤hrige sind betroffen. Dahinter folgen Eltern, Geschwister und andere AngehÃ¶rige.

Von Partnerschaftsgewalt sind mit einem Anteil von 79,3 Prozent weibliche Opfer deutlich hÃ¤ufiger betroffen als mÃ¤nnliche, die Anzahl der Opfer stieg insgesamt im Jahresvergleich um 2,1 Prozent.Â 

Von hÃ¤uslicher Gewalt insgesamt waren MÃ¤dchen und Frauen im vergangenen Jahr mit 70,4 Prozent erneut deutlich hÃ¤ufiger betroffen als Jungen und MÃ¤nner mit entsprechend 29,4 Prozent, wie das BKA ausfÃ¼hrte. Umgekehrt waren TatverdÃ¤chtige von hÃ¤uslicher Gewalt im vergangenen Jahr zu 75,6 Prozent mÃ¤nnlich und zu 24,4 Prozent weiblich.

Den Anstieg beim AusmaÃŸ der hÃ¤uslichen Gewalt erklÃ¤rte das BKA zum einenÂ mit einem tatsÃ¤chlich gestiegenen KriminalitÃ¤tsaufkommen - bedingt unter anderem durch steigende belastende Faktoren wie Arbeitslosigkeit und WohnraumengpÃ¤sse. Zum anderen dÃ¼rfte durch Kampagnen und den Ausbau von UnterstÃ¼tzung auch ein verÃ¤ndertes Anzeigeverhalten eine Rolle spielen. Gleichwohl bleibe die Dunkelziffer bei hÃ¤uslicher Gewalt hoch, warnte das BKA.

Die BehÃ¶rde verÃ¶ffentlichte zugleich einen Lagebericht zu spezifischer Gewalt gegen Frauen. Sie umfasst beispielsweise HasskriminalitÃ¤t aufgrund von Vorurteilen gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt. Das BKA registrierte hier zum einen 558 sogenannte frauenfeindliche Straftaten politisch motivierter KriminalitÃ¤t (plus 73,3 Prozent). Zum anderen fÃ¼hrte es spezifische Delikte zum Nachteil gegen Frauen auf, etwa 53.451 weibliche Opfer von Sexualstraftaten (plus 2,1 Prozent) sowie Opfer hÃ¤uslicher Gewalt, digitaler Gewalt sowie von TÃ¶tungsdelikten. Hier Ã¼berschneiden sich die Opfer und Fallgruppen teilweise.

