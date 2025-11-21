Japan: Ã–rtliche BehÃ¶rden genehmigen Wiederinbetriebnahme von grÃ¶ÃŸtem Akw der Welt

Das grÃ¶ÃŸte Atomkraftwerk der Welt in der japanischen PrÃ¤fektur Niigata ist seiner Wiederinbetriebnahme einen Schritt nÃ¤her gekommen. Er werde den Neustart des Akw Kashiwazaki-Kariwa genehmigen, sagte der Gouverneur von Niigata, Hideyo Hanazumi, bei einer Pressekonferenz am Freitag. FÃ¼r eine Inbetriebnahme benÃ¶tigt es nun noch die Zustimmung der AtomaufsichtsbehÃ¶rde Japans.
Das Akw Kashiwazaki-Kariwa war, wie alle Kernkraftwerke in Japan, nach der Tsunami-Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 vom Netz genommen worden. Das ressourcenarme Japan bemÃ¼ht sich jedoch seit einigen Jahren um eine RÃ¼ckkehr zur Atomenergie, um seine AbhÃ¤ngigkeit vom Import fossiler Brennstoffe zu verringern. Bislang wurden insgesamt 14 Reaktoren, grÃ¶ÃŸtenteils im Westen und SÃ¼den des Landes, unter strengen Sicherheitsauflagen wieder in Betrieb genommen.
Das Akw Kashiwazaki-Kariwa wÃ¤re das erste Kraftwerk des Fukushima-Betreibers Tepco, das seit der Katastrophe wieder in Betrieb gehen wÃ¼rde. Die Atomanlage mit einer FlÃ¤che von 400 Hektar wurde mit einer 15 Meter hohen Mauer ausgestattet, die vor Tsunamis schÃ¼tzen soll.
Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war kurz nach einem schweren Seebeben der StÃ¤rke 9,0 am 11. MÃ¤rz 2011 von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das KÃ¼hlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es war das schlimmste AtomunglÃ¼ck seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.
Japan: Örtliche Behörden genehmigen Wiederinbetriebnahme von größtem Akw der Welt
21. November 2025
