Wirtschaft

Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

  • AFP - 21. November 2025, 10:42 Uhr
Bild vergrößern: Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
Paketbote bei der Arbeit
Bild: AFP

Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung. Es soll besonders fÃ¼r die Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen sorgen.

Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung fÃ¼r die Kurier-, Express- und Paketbranche. Es soll insbesondere die korrekte Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen gewÃ¤hrleisten.Â Â 

Die Regelung war 2019 angesichts des Booms im Onlinehandel eingefÃ¼hrt worden. Dieser Boom hatte dazu gefÃ¼hrt, dass Paketdienste immer mehr AuftrÃ¤ge an Subunternehmer abgeben. In dieser Konstellation hÃ¤uften sich FÃ¤lle von Sozialleistungs- und Sozialversicherungsbetrug, hÃ¤ufig zulasten der BeschÃ¤ftigten.

Die Nachunternehmerhaftung nimmt ein Unternehmen, das ein Subunternehmen beauftragt, in die Pflicht, fÃ¼r die Zahlung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zu sorgen. Wenn der Subunternehmer keine BeitrÃ¤ge abfÃ¼hrt und diese auch nicht eingetrieben werden kÃ¶nnen, muss der Hauptunternehmer dafÃ¼r einstehen.

Das Gesetz war damals mit befristeter GÃ¼ltigkeit bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen worden. Die Ampel-Regierung hatte die Entfristung bereits 2024 auf den Weg gebracht - imÂ parlamentarischen Verfahren kam das Gesetz dazu aber aufgrund des Koalitionsbruchs nicht mehr zustande.

Die Neuregelung ist verknÃ¼pft mit einem Gesetz zur Umsetzung der sogenannten EU-Maschinenverordnung. Diese soll einerseits die Bereitstellung oder Inbetriebnahme von Maschinen ermÃ¶glichen und gleichzeitig die Sicherheit beteiligter Personen sowie auch den Schutz der Umwelt gewÃ¤hrleisten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr
    Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig
    Umfrage: Frauen mit kleinen Kindern fÃ¼hlen sich Ã¶konomisch abhÃ¤ngig

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. Die

    Mehr
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll "zÃ¼gig" neu aufgerollt werden
    Wadephul bezeichnet Entwurf von US-Plan fÃ¼r die Ukraine als
    Wadephul bezeichnet Entwurf von US-Plan fÃ¼r die Ukraine als "Themenliste"
    Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig
    Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig
    Japan: Ã–rtliche BehÃ¶rden genehmigen Wiederinbetriebnahme von grÃ¶ÃŸtem Akw der Welt
    Japan: Ã–rtliche BehÃ¶rden genehmigen Wiederinbetriebnahme von grÃ¶ÃŸtem Akw der Welt
    AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt und Anzahl der Opfer gestiegen
    AusmaÃŸ hÃ¤uslicher Gewalt und Anzahl der Opfer gestiegen
    Ehefrau absichtlich Ã¼berfahren: Lebenslange Haft in Niedersachsen
    Ehefrau absichtlich Ã¼berfahren: Lebenslange Haft in Niedersachsen
    SchÃ¼sse vor Landgericht Bielefeld: Mann zu lebenslanger Haft verurteilt
    SchÃ¼sse vor Landgericht Bielefeld: Mann zu lebenslanger Haft verurteilt

    Top Meldungen

    Bas stellt
    Bas stellt "mutige" Rentenreform in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform des

    Mehr
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung
    Neubauer sieht Investition in Regenwaldfonds als Schadensbegrenzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,

    Mehr
    Linke kritisiert Regenwaldfonds
    Linke kritisiert Regenwaldfonds

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da Silva

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts