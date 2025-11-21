Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

Paketbote bei der Arbeit

Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung fÃ¼r die Kurier-, Express- und Paketbranche. Es soll insbesondere die korrekte Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen gewÃ¤hrleisten.Â Â



Die Regelung war 2019 angesichts des Booms im Onlinehandel eingefÃ¼hrt worden. Dieser Boom hatte dazu gefÃ¼hrt, dass Paketdienste immer mehr AuftrÃ¤ge an Subunternehmer abgeben. In dieser Konstellation hÃ¤uften sich FÃ¤lle von Sozialleistungs- und Sozialversicherungsbetrug, hÃ¤ufig zulasten der BeschÃ¤ftigten.



Die Nachunternehmerhaftung nimmt ein Unternehmen, das ein Subunternehmen beauftragt, in die Pflicht, fÃ¼r die Zahlung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zu sorgen. Wenn der Subunternehmer keine BeitrÃ¤ge abfÃ¼hrt und diese auch nicht eingetrieben werden kÃ¶nnen, muss der Hauptunternehmer dafÃ¼r einstehen.



Das Gesetz war damals mit befristeter GÃ¼ltigkeit bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen worden. Die Ampel-Regierung hatte die Entfristung bereits 2024 auf den Weg gebracht - imÂ parlamentarischen Verfahren kam das Gesetz dazu aber aufgrund des Koalitionsbruchs nicht mehr zustande.



Die Neuregelung ist verknÃ¼pft mit einem Gesetz zur Umsetzung der sogenannten EU-Maschinenverordnung. Diese soll einerseits die Bereitstellung oder Inbetriebnahme von Maschinen ermÃ¶glichen und gleichzeitig die Sicherheit beteiligter Personen sowie auch den Schutz der Umwelt gewÃ¤hrleisten.