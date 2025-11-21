Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung fÃ¼r die Kurier-, Express- und Paketbranche. Es soll insbesondere die korrekte Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen gewÃ¤hrleisten.Â Â
Die Regelung war 2019 angesichts des Booms im Onlinehandel eingefÃ¼hrt worden. Dieser Boom hatte dazu gefÃ¼hrt, dass Paketdienste immer mehr AuftrÃ¤ge an Subunternehmer abgeben. In dieser Konstellation hÃ¤uften sich FÃ¤lle von Sozialleistungs- und Sozialversicherungsbetrug, hÃ¤ufig zulasten der BeschÃ¤ftigten.
Die Nachunternehmerhaftung nimmt ein Unternehmen, das ein Subunternehmen beauftragt, in die Pflicht, fÃ¼r die Zahlung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zu sorgen. Wenn der Subunternehmer keine BeitrÃ¤ge abfÃ¼hrt und diese auch nicht eingetrieben werden kÃ¶nnen, muss der Hauptunternehmer dafÃ¼r einstehen.
Das Gesetz war damals mit befristeter GÃ¼ltigkeit bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen worden. Die Ampel-Regierung hatte die Entfristung bereits 2024 auf den Weg gebracht - imÂ parlamentarischen Verfahren kam das Gesetz dazu aber aufgrund des Koalitionsbruchs nicht mehr zustande.
Die Neuregelung ist verknÃ¼pft mit einem Gesetz zur Umsetzung der sogenannten EU-Maschinenverordnung. Diese soll einerseits die Bereitstellung oder Inbetriebnahme von Maschinen ermÃ¶glichen und gleichzeitig die Sicherheit beteiligter Personen sowie auch den Schutz der Umwelt gewÃ¤hrleisten.
Wirtschaft
Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
- AFP - 21. November 2025, 10:42 Uhr
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung. Es soll besonders fÃ¼r die Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen sorgen.
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten Nachunternehmerhaftung fÃ¼r die Kurier-, Express- und Paketbranche. Es soll insbesondere die korrekte Zahlung von SozialversicherungsbeitrÃ¤gen gewÃ¤hrleisten.Â Â
Weitere Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zeigt, dass MÃ¼tter sich weniger oft wirtschaftlich eigenstÃ¤ndig fÃ¼hlen als VÃ¤ter. DieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert das Auftreten des Bundeskanzlers auf der UN-Klimakonferenz (COP30) in BelÃ©m. "Dank eines Kanzlers,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Violetta Bock, Sprecherin der Linkenfraktion im Bundestag fÃ¼r Klimagerechtigkeit, fÃ¼rchtet, dass der von Brasiliens PrÃ¤sident Lula da SilvaMehr