Frankreichs Regierung: "Unsere Kinder werden nicht in der Ukraine sterben"

Regierungssprecherin Maud Bregeon

Nach einer aufsehenerregenden Forderung des franzÃ¶sischen Generalstabschef nach einer grÃ¶ÃŸeren Opferbereitschaft der Franzosen bemÃ¼ht sich die Regierung in Paris um BesÃ¤nftigung.

Nach einer aufsehenerregenden Forderung des franzÃ¶sischen Generalstabschef nach einer grÃ¶ÃŸeren Opferbereitschaft der Franzosen bemÃ¼ht sich die Regierung in Paris um BesÃ¤nftigung. "Unsere Kinder werden nicht in der Ukraine kÃ¤mpfen und sterben", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon am Freitag im Sender TF1. Sie erinnerte daran, dass Frankreich derzeit eine Berufsarmee habe.Â



Der Generalstabschef habe von Soldaten gesprochen, die weltweit im Auslandseinsatz seien. "Man kann nicht ignorieren, dass eine gewisse Anzahl dieser Soldaten bei AuslandseinsÃ¤tzen gefallen ist", sagte Bregeon.Â Sie bestÃ¤tigte, dass es Ãœberlegungen gebe, einen freiwilligen Wehrdienst einzufÃ¼hren. "Aber so weit sind wir noch nicht", fÃ¼gte sie hinzu.Â



Am Dienstag hatte Generalstabschef Fabien Mandon auf einer Tagung franzÃ¶sischer BÃ¼rgermeister warnende Worte gesprochen, die viel Kritik ausgelÃ¶st hatten. "Wenn unser Land schwankt, weil es nicht bereit ist, seine Kinder zu verlieren, dann sind wir in Gefahr", hatte er betont.Â



Frankreich habe sein Wissen, die wirtschaftliche und demografische StÃ¤rke, "um das Moskauer Regime abzuschrecken", sagte Mandon. "Was uns fehlt, ist die geistige StÃ¤rke, Leid zu akzeptieren, um zu schÃ¼tzen, wer wir sind", fÃ¼gte er hinzu und forderte die BÃ¼rgermeister auf, in ihren Kommunen darÃ¼ber zu sprechen.



Zahlreiche Oppositionspolitiker beider Seiten hatten diese Formulierung angeprangert. Manche warfen dem Generalstabschef vor, seine Kompetenzen zu Ã¼berschreiten. "Es ist nicht seine Rolle, die BÃ¼rgermeister oder sonst wen zur Vorbereitung auf kriegerische Handlungen aufzufordern, die von niemandem beschlossen wurden", schrieb der linkspopulistische Politiker Jean-Luc MÃ©lenchon im Onlinedienst X.Â Der rechtspopulistische Vize-Parteichef des Rassemblement National, SÃ©bastien Chenu, erklÃ¤rte, Mandon sei "nicht berechtigt", solche Warnungen auszusprechen.Â