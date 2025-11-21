Die US-Regierung dringt auf die Abspaltung von Googles Werbeplattform Ad Manager. RegierungsanwÃ¤lte riefen am Freitag in SchlussplÃ¤doyers in einem Kartellverfahren ein Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia auf, die Abspaltung anzuordnen. Damit solle Â das "Monopol" von Google bei Online-Werbetechnologien beendet werden, erklÃ¤rte die stellvertretende GeneralstaatsanwÃ¤ltin fÃ¼r Kartellrecht, Gail Slater, im Onlinedienst X.
Die Regierung argumentiert, Google kontrolliere insbesondere den Markt fÃ¼r sogenannte Bannerwerbung auf Internetseiten, Konkurrenten hÃ¤tten damit keine Chance.
Eine Bundesrichterin hatte den meisten Regierungsargumenten bereits im April stattgegeben. Sie hielt es fÃ¼r erwiesen, dass sich Google Ã¼ber mehr als zehn Jahre eine Monopolstellung im Markt fÃ¼r Onlinewerbung verschafft habe. Der Konzern hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt.Â
Google will den Verkauf seiner Werbeprodukte mit einer Selbstverpflichtung abwenden. Der Konzern bietet an, Informationen mit Werbetreibenden und Verlagen auf seinen Plattformen zu teilen. Die US-Regierung hÃ¤lt dies jedoch nicht fÃ¼r ausreichend.
Den Kartellprozess gegen Google hatte noch die VorgÃ¤ngerregierung unter dem demokratischen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden eingeleitet. Er ist Teil des Versuchs, die Marktmacht von Google zu begrenzen.
Anfang September hatte ein weiteres US-Gericht zugunsten des Konzerns entschieden. Danach kann Google seinen Webbrowser Chrome behalten. Das Unternehmen muss zur Wahrung des Wettbewerbs bei der Online-Suche aber umfassende Auflagen erfÃ¼llen.
Wirtschaft
US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
- AFP - 21. November 2025, 22:05 Uhr
Die US-Regierung dringt auf die Abspaltung von Googles Werbeplattform Ad Manager. RegierungsanwÃ¤lte riefen am Freitag ein Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia auf, dies anzuordnen.
Die US-Regierung dringt auf die Abspaltung von Googles Werbeplattform Ad Manager. RegierungsanwÃ¤lte riefen am Freitag in SchlussplÃ¤doyers in einem Kartellverfahren ein Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia auf, die Abspaltung anzuordnen. Damit solle Â das "Monopol" von Google bei Online-Werbetechnologien beendet werden, erklÃ¤rte die stellvertretende GeneralstaatsanwÃ¤ltin fÃ¼r Kartellrecht, Gail Slater, im Onlinedienst X.
Weitere Meldungen
Weil sie nach der Einnahme von Abnehm- oder Diabetes-Medikamenten schwere Augenerkrankungen entwickelt haben, erhalten in DÃ¤nemark vier Patienten eine EntschÃ¤digung. Wie dieMehr
Die BundeslÃ¤nder haben die Bundesregierung aufgefordert, dafÃ¼r zu sorgen, dass die Tankstellen im Land nicht permanent ihre Preise Ã¤ndern. Bei durchschnittlich 18Mehr
Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, die Bauern profitieren davon kaum: Ein Grund ist laut der unabhÃ¤ngigen Monopolkommission die Marktmacht imMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Krankenkassen-Sparpaket vorerst gestoppt. Die LÃ¤nderkammer rief am Freitag den Vermittlungsausschuss an. Das SparpaketMehr
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr