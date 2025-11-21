US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform

Google-Logo im kalifornischen Mountain View

Die US-Regierung dringt auf die Abspaltung von Googles Werbeplattform Ad Manager. RegierungsanwÃ¤lte riefen am Freitag in SchlussplÃ¤doyers in einem Kartellverfahren ein Bundesgericht in Alexandria im Bundesstaat Virginia auf, die Abspaltung anzuordnen. Damit solle Â das "Monopol" von Google bei Online-Werbetechnologien beendet werden, erklÃ¤rte die stellvertretende GeneralstaatsanwÃ¤ltin fÃ¼r Kartellrecht, Gail Slater, im Onlinedienst X.



Die Regierung argumentiert, Google kontrolliere insbesondere den Markt fÃ¼r sogenannte Bannerwerbung auf Internetseiten, Konkurrenten hÃ¤tten damit keine Chance.



Eine Bundesrichterin hatte den meisten Regierungsargumenten bereits im April stattgegeben. Sie hielt es fÃ¼r erwiesen, dass sich Google Ã¼ber mehr als zehn Jahre eine Monopolstellung im Markt fÃ¼r Onlinewerbung verschafft habe. Der Konzern hatte dagegen Rechtsmittel eingelegt.Â



Google will den Verkauf seiner Werbeprodukte mit einer Selbstverpflichtung abwenden. Der Konzern bietet an, Informationen mit Werbetreibenden und Verlagen auf seinen Plattformen zu teilen. Die US-Regierung hÃ¤lt dies jedoch nicht fÃ¼r ausreichend.



Den Kartellprozess gegen Google hatte noch die VorgÃ¤ngerregierung unter dem demokratischen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden eingeleitet. Er ist Teil des Versuchs, die Marktmacht von Google zu begrenzen.



Anfang September hatte ein weiteres US-Gericht zugunsten des Konzerns entschieden. Danach kann Google seinen Webbrowser Chrome behalten. Das Unternehmen muss zur Wahrung des Wettbewerbs bei der Online-Suche aber umfassende Auflagen erfÃ¼llen.