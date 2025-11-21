Wirtschaft

Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen

  • AFP - 21. November 2025, 12:01 Uhr
Bild vergrößern: Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
Mann mit E-Zigarette pustet Rauch aus
Bild: AFP

FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfach sein, Elektroschrott kÃ¼nftig zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag den Bundesrat.

FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfacher sein, Elektroschrott wie etwa E-Zigaretten zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag den Bundesrat. Die Neuregelung zielt unter anderem darauf ab, dass Verbraucher ausgediente ElektrogerÃ¤te hÃ¤ufiger im Handel zurÃ¼ckgeben und nimmt die HÃ¤ndler dafÃ¼r stÃ¤rker in die Pflicht. So sieht das Gesetz etwa vor, dass GeschÃ¤fte, die Einweg-E-Zigaretten verkaufen, diese kÃ¼nftig verpflichtend zurÃ¼cknehmen mÃ¼ssen.Â 

AuÃŸerdem sollen Sammelstellen in GeschÃ¤ften kÃ¼nftig ein einheitliches Logo haben, damit sie leichter zu finden sind. An kommunalen WertstoffhÃ¶fen, die laut Angaben der Bundesregierung aktuell rund 80 Prozent der AltgerÃ¤te aus privaten Haushalten sammeln, sollen Ã¼berdies kÃ¼nftig die Mitarbeitenden Elektroschrott und Batterien sortieren - nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. So sollen Brandrisiken vermindert werden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen

    Die Zukunft des Deutschlandtickets ist fÃ¼r die kommenden Jahre gesichert. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat fÃ¼r eine entsprechende Ã„nderung des

    Mehr
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert

    Die Mehrheit der in der Adventszeit angebotenen Oblaten-Lebkuchen sind laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert. Einige enthalten allerdings zusÃ¤tzliche Aromastoffe, und in zwei FÃ¤llen

    Mehr
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen
    Experte: China wird dieses Jahr fast acht Millionen reine E-Autos bauen

    Autohersteller in China - darunter auch Tesla, Volkswagen und seine Tochter Audi - werden in diesem Jahr nach Berechnungen von Autoexperte Ferdinand DudenhÃ¶ffer fast acht

    Mehr
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll
    Nach Urteil: Vergabe von 5G-Frequenzen soll "zÃ¼gig" neu aufgerollt werden
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Atmosfair: Fluggesellschaften verfehlen trotz hÃ¶herer Effizienz Klimaziele
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    Lufthansa bietet fÃ¼r Fluggesellschaft TAP aus Portugal
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
    54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
    54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Frankreichs Regierung:
    Frankreichs Regierung: "Unsere Kinder werden nicht in der Ukraine sterben"

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts