FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfacher sein, Elektroschrott wie etwa E-Zigaretten zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag den Bundesrat. Die Neuregelung zielt unter anderem darauf ab, dass Verbraucher ausgediente ElektrogerÃ¤te hÃ¤ufiger im Handel zurÃ¼ckgeben und nimmt die HÃ¤ndler dafÃ¼r stÃ¤rker in die Pflicht. So sieht das Gesetz etwa vor, dass GeschÃ¤fte, die Einweg-E-Zigaretten verkaufen, diese kÃ¼nftig verpflichtend zurÃ¼cknehmen mÃ¼ssen.Â
AuÃŸerdem sollen Sammelstellen in GeschÃ¤ften kÃ¼nftig ein einheitliches Logo haben, damit sie leichter zu finden sind. An kommunalen WertstoffhÃ¶fen, die laut Angaben der Bundesregierung aktuell rund 80 Prozent der AltgerÃ¤te aus privaten Haushalten sammeln, sollen Ã¼berdies kÃ¼nftig die Mitarbeitenden Elektroschrott und Batterien sortieren - nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher. So sollen Brandrisiken vermindert werden.
Wirtschaft
Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
- AFP - 21. November 2025, 12:01 Uhr
FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfach sein, Elektroschrott kÃ¼nftig zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag den Bundesrat.
FÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher soll es kÃ¼nftig einfacher sein, Elektroschrott wie etwa E-Zigaretten zu entsorgen. Eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung passierte am Freitag den Bundesrat. Die Neuregelung zielt unter anderem darauf ab, dass Verbraucher ausgediente ElektrogerÃ¤te hÃ¤ufiger im Handel zurÃ¼ckgeben und nimmt die HÃ¤ndler dafÃ¼r stÃ¤rker in die Pflicht. So sieht das Gesetz etwa vor, dass GeschÃ¤fte, die Einweg-E-Zigaretten verkaufen, diese kÃ¼nftig verpflichtend zurÃ¼cknehmen mÃ¼ssen.Â
Weitere Meldungen
Die Zukunft des Deutschlandtickets ist fÃ¼r die kommenden Jahre gesichert. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat fÃ¼r eine entsprechende Ã„nderung desMehr
Die Mehrheit der in der Adventszeit angebotenen Oblaten-Lebkuchen sind laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert. Einige enthalten allerdings zusÃ¤tzliche Aromastoffe, und in zwei FÃ¤llenMehr
Autohersteller in China - darunter auch Tesla, Volkswagen und seine Tochter Audi - werden in diesem Jahr nach Berechnungen von Autoexperte Ferdinand DudenhÃ¶ffer fast achtMehr
Top Meldungen
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr