Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit Granulat befÃ¼llte Sack am Freitagmorgen von einem Gabelstapler und traf den 58-JÃ¤hrigen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. FÃ¼r den Arbeiter kam jede Hilfe zu spÃ¤t. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.
Der tÃ¶dliche Arbeitsunfall ereignete sich demnach auf einem FirmengelÃ¤nde in Bad Salzuflen. Das Amt fÃ¼r Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
Brennpunkte
58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
- AFP - 21. November 2025, 12:17 Uhr
Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Der mit Granulat befÃ¼llte Sack fiel von einem Gabelstapler, wie die Polizei in Detmold mitteilte.
Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit Granulat befÃ¼llte Sack am Freitagmorgen von einem Gabelstapler und traf den 58-JÃ¤hrigen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. FÃ¼r den Arbeiter kam jede Hilfe zu spÃ¤t. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag seine Vorleseaktion an einer Berliner Grundschule kurzfristig abgesagt. FÃ¼r ihn sprangMehr
Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden AnklageMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch in diesem Jahr haben rechtsextreme und neonazistische Jugendgruppen regelmÃ¤ÃŸig Teilnehmer fÃ¼r Demonstrationen gegen Christopher StreetMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr