58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen

Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit Granulat befÃ¼llte Sack am Freitagmorgen von einem Gabelstapler und traf den 58-JÃ¤hrigen, wie die Polizei in Detmold mitteilte. FÃ¼r den Arbeiter kam jede Hilfe zu spÃ¤t. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.



Der tÃ¶dliche Arbeitsunfall ereignete sich demnach auf einem FirmengelÃ¤nde in Bad Salzuflen. Das Amt fÃ¼r Arbeitsschutz wurde eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.