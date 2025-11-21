54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage

Justitia

Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben. Die insgesamt drei Opfer sollen aus der Nachbarschaft des Mannes stammen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Laut Anklage missbrauchte er in seiner Wohnung in Heidenau mehrfach zwei MÃ¤dchen.



Eines davon war im Tatzeitraum zwischen 2023 und 2024 neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Dabei geht es um neun FÃ¤lle. Das zweite MÃ¤dchen zwar zwischen 2013 und 2018 drei bis acht Jahre alt und war in fÃ¼nf FÃ¤llen betroffen.Â



Zwischen 2022 und 2024 soll der TatverdÃ¤chtige zudem eine geistig behinderte Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt 16 bis 18 Jahre alt war, in 15 FÃ¤llen vergewaltigt haben. In einigen FÃ¤llen soll er die drei Opfer mit einer narkotisierenden FlÃ¼ssigkeit betÃ¤ubt haben. Damit habe er sie teilweise in Lebensgefahr gebracht.



Der 54-JÃ¤hrige wurde im Februar festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zu den VorwÃ¼rfen habe er sich nicht eingelassen. Ãœber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens muss das Landgericht Dresden entscheiden.