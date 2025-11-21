Brennpunkte

54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage

  • AFP - 21. November 2025, 11:49 Uhr
Bild vergrößern: 54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
Justitia
Bild: AFP

Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben.

Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben. Die insgesamt drei Opfer sollen aus der Nachbarschaft des Mannes stammen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Laut Anklage missbrauchte er in seiner Wohnung in Heidenau mehrfach zwei MÃ¤dchen.

Eines davon war im Tatzeitraum zwischen 2023 und 2024 neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Dabei geht es um neun FÃ¤lle. Das zweite MÃ¤dchen zwar zwischen 2013 und 2018 drei bis acht Jahre alt und war in fÃ¼nf FÃ¤llen betroffen.Â 

Zwischen 2022 und 2024 soll der TatverdÃ¤chtige zudem eine geistig behinderte Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt 16 bis 18 Jahre alt war, in 15 FÃ¤llen vergewaltigt haben. In einigen FÃ¤llen soll er die drei Opfer mit einer narkotisierenden FlÃ¼ssigkeit betÃ¤ubt haben. Damit habe er sie teilweise in Lebensgefahr gebracht.

Der 54-JÃ¤hrige wurde im Februar festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zu den VorwÃ¼rfen habe er sich nicht eingelassen. Ãœber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens muss das Landgericht Dresden entscheiden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen

    Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mit

    Mehr
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
    Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag seine Vorleseaktion an einer Berliner Grundschule kurzfristig abgesagt. FÃ¼r ihn sprang

    Mehr
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor
    Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch in diesem Jahr haben rechtsextreme und neonazistische Jugendgruppen regelmÃ¤ÃŸig Teilnehmer fÃ¼r Demonstrationen gegen Christopher Street

    Mehr
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut
    Oblaten-Lebkuchen: Mehrheit laut "Ã–ko-Test" empfehlenswert
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
    Frankreichs Regierung:
    Frankreichs Regierung: "Unsere Kinder werden nicht in der Ukraine sterben"
    Zeugenaufruf in Fall von KÃ¶rperteilen auf Autobahn in Nordrhein-Westfalen
    Zeugenaufruf in Fall von KÃ¶rperteilen auf Autobahn in Nordrhein-Westfalen
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Wadephul bezeichnet Entwurf von US-Plan fÃ¼r die Ukraine als
    Wadephul bezeichnet Entwurf von US-Plan fÃ¼r die Ukraine als "Themenliste"
    Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig
    Urteil im Prozess um Mord an Mitbewohner in Hamburg rechtskrÃ¤ftig

    Top Meldungen

    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr
    Bas stellt
    Bas stellt "mutige" Rentenreform in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts