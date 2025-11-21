Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben. Die insgesamt drei Opfer sollen aus der Nachbarschaft des Mannes stammen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Laut Anklage missbrauchte er in seiner Wohnung in Heidenau mehrfach zwei MÃ¤dchen.
Eines davon war im Tatzeitraum zwischen 2023 und 2024 neun beziehungsweise zehn Jahre alt. Dabei geht es um neun FÃ¤lle. Das zweite MÃ¤dchen zwar zwischen 2013 und 2018 drei bis acht Jahre alt und war in fÃ¼nf FÃ¤llen betroffen.Â
Zwischen 2022 und 2024 soll der TatverdÃ¤chtige zudem eine geistig behinderte Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt 16 bis 18 Jahre alt war, in 15 FÃ¤llen vergewaltigt haben. In einigen FÃ¤llen soll er die drei Opfer mit einer narkotisierenden FlÃ¼ssigkeit betÃ¤ubt haben. Damit habe er sie teilweise in Lebensgefahr gebracht.
Der 54-JÃ¤hrige wurde im Februar festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zu den VorwÃ¼rfen habe er sich nicht eingelassen. Ãœber die ErÃ¶ffnung eines Hauptverfahrens muss das Landgericht Dresden entscheiden.
Brennpunkte
54-JÃ¤hriger aus Sachsen soll Kinder betÃ¤ubt und missbraucht haben - Anklage
- AFP - 21. November 2025, 11:49 Uhr
Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben.
Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54-JÃ¤hrigen erhoben. Die insgesamt drei Opfer sollen aus der Nachbarschaft des Mannes stammen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Laut Anklage missbrauchte er in seiner Wohnung in Heidenau mehrfach zwei MÃ¤dchen.
Weitere Meldungen
Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mitMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag seine Vorleseaktion an einer Berliner Grundschule kurzfristig abgesagt. FÃ¼r ihn sprangMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch in diesem Jahr haben rechtsextreme und neonazistische Jugendgruppen regelmÃ¤ÃŸig Teilnehmer fÃ¼r Demonstrationen gegen Christopher StreetMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr