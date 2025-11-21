Neonazi-Jugendgruppen gehen strategisch gegen CSDs vor

Parade zum Christopher-Street-Day (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Auch in diesem Jahr haben rechtsextreme und neonazistische Jugendgruppen regelmÃ¤ÃŸig Teilnehmer fÃ¼r Demonstrationen gegen Christopher Street Days (CSD) in ganz Deutschland mobilisiert.



Von bundesweit insgesamt 237 CSD- und Pride-Veranstaltungen war jede fÃ¼nfte von rechten Gegenversammlungen und StÃ¶raktionen betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des gemeinnÃ¼tzigen "Center fÃ¼r Monitoring, Analyse und Strategie" (Cemas) aus Berlin, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet.



Die Organisation hat Angriffe aus der rechtsextremen Szene auf Pride-Veranstaltungen und CSDs dokumentiert, Medienberichte und InternetaktivitÃ¤ten ausgewertet. Demnach fanden in diesem Jahr mehr rechtsextreme Gegendemonstrationen statt als 2024 - allerdings fielen sie im Durchschnitt kleiner aus. Besonders viele AufmÃ¤rsche gab es der Erhebung zufolge in Sachsen und ThÃ¼ringen. In der ostsÃ¤chsischen Stadt Bautzen mobilisierte die rechtsextreme Szene laut Cemas rund 450 AnhÃ¤nger.



Braune Jugendgruppen machten Cemas zufolge vor allem Ã¼ber soziale Netzwerke wie Tiktok und Instagram mobil. Deutlich stÃ¤rker als im Vorjahr versuchten demnach die "Jungen Nationalisten", die Jugendorganisation der rechtsextremen Kleinstpartei "Die Heimat" (vormals NPD), von der Stimmungsmache gegen queere Menschen zu profitieren. "Hinter der scheinbar spontanen Jugendprotestkultur verbergen sich zunehmend strategische Bestrebungen etablierter rechtsextremer Strukturen", sagte Joe DÃ¼ker, der sich bei Cemas mit Rechtsextremismus befasst. "Ihr Ziel ist es, queere Sichtbarkeit anzugreifen und demokratische Grundwerte zu untergraben."

