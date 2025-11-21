Der Brand im Braunkohlekraftwerk Schkopau ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr bekÃ¤mpfte am Freitag noch mit etwa 50 EinsatzkrÃ¤ften verbliebene Glutnester in der KohlefÃ¶rderbrÃ¼cke und der Zwischendecke des Kohlebunkers, wie die Saale Energie GmbH in Schkopau mitteilte. Beide KraftwerksblÃ¶cke waren nach wie vor auÃŸer Betrieb. FÃ¼r Anwohner und die umliegenden Betriebe bestand demnach keine Gefahr.
Das Feuer war am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache im Block A des Kraftwerks ausgebrochen. Bis zu 170 Feuerwehrleute verschiedener Wehren waren im Einsatz. Die Untersuchungen zur Brandursache sowie die Schadensaufnahme laufen den Angaben zufolge noch. Wie lange das Kraftwerk stillstehen wird, war noch unklar. Die Energieversorgung war demnach durch andere Kraftwerke gesichert.
Das Kraftwerk Schkopau, das 1996 in Betrieb ging, wandelt jÃ¤hrlich bis zu fÃ¼nf Millionen Tonnen Braunkohle in Strom und Prozessdampf um. Es liefert Energie fÃ¼r die Ã¶ffentliche Versorgung sowie fÃ¼r ein benachbartes Chemiewerk und die Deutsche Bahn. Das Kraftwerk soll noch bis 2034 laufen.
Brennpunkte
Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle
- AFP - 21. November 2025, 11:27 Uhr
Der Brand im Braunkohlekraftwerk Schkopau ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr bekÃ¤mpfte am Freitag noch mit etwa 50 EinsatzkrÃ¤ften verbliebene Glutnester, wie die Saale Energie GmbH mitteilte. Beide KraftwerksblÃ¶cke waren nach wie vor auÃŸer Betrieb.
Der Brand im Braunkohlekraftwerk Schkopau ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr bekÃ¤mpfte am Freitag noch mit etwa 50 EinsatzkrÃ¤ften verbliebene Glutnester in der KohlefÃ¶rderbrÃ¼cke und der Zwischendecke des Kohlebunkers, wie die Saale Energie GmbH in Schkopau mitteilte. Beide KraftwerksblÃ¶cke waren nach wie vor auÃŸer Betrieb. FÃ¼r Anwohner und die umliegenden Betriebe bestand demnach keine Gefahr.
Weitere Meldungen
Ein 58-JÃ¤hriger ist bei einem Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von einem herabstÃ¼rzenden Sack erschlagen worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der mitMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag seine Vorleseaktion an einer Berliner Grundschule kurzfristig abgesagt. FÃ¼r ihn sprangMehr
Weil er Ã¼ber Jahre hinweg mehrere Kinder und Jugendliche betÃ¤ubt und anschlieÃŸend sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Dresden AnklageMehr
Top Meldungen
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) erwartet nach dem Abschlussbericht der Rentenkommission 2026 von der Koalition eine "mutige" Reform desMehr