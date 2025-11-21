Sachsen-Anhalt: Brand in Braunkohlekraftwerk Schkopau unter Kontrolle

Braunkohlekraftwerk Schkopau

Der Brand im Braunkohlekraftwerk Schkopau ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr bekÃ¤mpfte am Freitag noch mit etwa 50 EinsatzkrÃ¤ften verbliebene Glutnester in der KohlefÃ¶rderbrÃ¼cke und der Zwischendecke des Kohlebunkers, wie die Saale Energie GmbH in Schkopau mitteilte. Beide KraftwerksblÃ¶cke waren nach wie vor auÃŸer Betrieb. FÃ¼r Anwohner und die umliegenden Betriebe bestand demnach keine Gefahr.



Das Feuer war am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache im Block A des Kraftwerks ausgebrochen. Bis zu 170 Feuerwehrleute verschiedener Wehren waren im Einsatz. Die Untersuchungen zur Brandursache sowie die Schadensaufnahme laufen den Angaben zufolge noch. Wie lange das Kraftwerk stillstehen wird, war noch unklar. Die Energieversorgung war demnach durch andere Kraftwerke gesichert.



Das Kraftwerk Schkopau, das 1996 in Betrieb ging, wandelt jÃ¤hrlich bis zu fÃ¼nf Millionen Tonnen Braunkohle in Strom und Prozessdampf um. Es liefert Energie fÃ¼r die Ã¶ffentliche Versorgung sowie fÃ¼r ein benachbartes Chemiewerk und die Deutsche Bahn. Das Kraftwerk soll noch bis 2034 laufen.