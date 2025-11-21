In Deutschland darf klimaschÃ¤dliches Kohlendioxid (CO2) kÃ¼nftig fÃ¼r kommerzielle Zwecke abgeschieden und tief unter dem Meeresboden gespeichert werden. Der Bundesrat stimmte am Freitag einer entsprechenden GesetzesÃ¤nderung der Bundesregierung zu, das neben dem Einsatz sogenannter CCS-Technologie auch den Aufbau eines CO2-Pipelinenetzes in Deutschland vorsieht. Das Gesetz sei ein "wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft", sagte der parlamentarische StaatssekretÃ¤r im Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie, Stefan Rouenhoff (CDU).
CO2-Speicher auf dem Festland sind der Gesetzesnovelle zufolge zunÃ¤chst nicht vorgesehen, die BundeslÃ¤nder sollen aber eigene Regelungen fÃ¼r die Speicherung an Land erlassen kÃ¶nnen. Ein zentraler Punkt sind in dem Gesetz zudem die Transportwege. DafÃ¼r soll ein Pipeline-Netz aufgebaut werden.
CCS steht fÃ¼r Carbon Capture and Storage. Dabei wird das Treibhausgas CO2 nicht in die AtmosphÃ¤re ausgestoÃŸen, sondern abgeschieden und dann dauerhaft in tiefliegenden geologischen Gesteinsschichten gespeichert. Werden die abgeschiedenen Treibhausgase nicht eingelagert, sondern industriell verwertet, ist zudem von CCU (Carbon Capture and Utilization) die Rede.
Auf diese Weise soll die Technologien der Bundesrepublik dabei helfen, ihren TreibhausgasausstoÃŸ einzudÃ¤mmen. So zielt die Bundesregierung mit der Neuregelung darauf ab, die Errichtung von Kohlendioxidspeichern "zum kommerziellen Einsatz im industriellen MaÃŸstab" zu ermÃ¶glichen und verweist darauf, dass es industrielle Prozesse gebe, in denen sich CO2-Emissionen nicht vermeiden lassen - etwa in der Zement- oder der Aluminiumindustrie.Â
UmweltschÃ¼tzer Ã¼ben scharfe Kritik an der Technologie. KlimaschÃ¼tzer befÃ¼rchten, dass Staaten oder Unternehmen den Abschied von fossilen EnergietrÃ¤gern unter Hinweis auf die Option CCS auf die lange Bank schieben kÃ¶nnten.
Technologie
Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
- AFP - 21. November 2025, 11:26 Uhr
