Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Freitag seine Vorleseaktion an einer Berliner Grundschule kurzfristig abgesagt. FÃ¼r ihn sprang Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) ein.
Hintergrund der Terminabsage seien "interne GesprÃ¤che und geplante Telefonate zur Ukraine", teilte der Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag in Berlin mit. Mit wem Merz telefonieren und was dabei besprochen werde, werde man im Anschluss mitteilen, fÃ¼gte Kornelius hinzu.
Berichten zufolge sollen unter den GesprÃ¤chspartnern US-PrÃ¤sident Donald Trump, der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sowie Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron sein. Thematisch dÃ¼rfte es um den 28-Punkte-Plan fÃ¼r die Ukraine von Trump und Russland gehen. Dieser Plan sieht fÃ¼r ein Ende des Krieges deutliche ZugestÃ¤ndnisse Kiews vor - unter anderem Gebietsabtretungen auch von Territorien, die aktuell nicht unter russischer Kontrolle stehen.
Brennpunkte
Merz sagt Vorlesen wegen Ukraine kurzfristig ab - Frei Ã¼bernimmt
- dts - 21. November 2025, 12:04 Uhr

