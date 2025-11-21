Wirtschaft

Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten "besorgniserregend"

  • AFP - 21. November 2025, 12:43 Uhr
Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, die Bauern protestieren gegen die Marktmacht des Handels: Die Monopolkommission kritisierte die Konzentration in der Branche als 'besorgniserregend'.

Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, die Bauern protestieren gegen die Marktmacht des Handels: Die unabhÃ¤ngige Monopolkommission hat daher die MarktverhÃ¤ltnisse im Lebensmitteleinzelhandel untersucht. Sie kommt in ihrem am Freitag verÃ¶ffentlichten Gutachten zu dem Schluss, dass die Konzentration in der Branche "erheblich" zugenommen hat - und gleichzeitig die PreisaufschlÃ¤ge auf Lebensmittel. Das sei "besorgniserrend".Â Die Regierung mÃ¼sse einschreiten.

Rund 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels werden von vier groÃŸen Unternehmensgruppen kontrolliert: Edeka, Rewe, Lidl und Aldi. Die Untersuchung der Monopolkommission zeige, dass die durchschnittlichen Gewinnmargen von EinzelhÃ¤ndlern und Herstellern seit Ã¼ber zehn Jahren ansteigen â€“ parallel zu den Konzentrationsprozessen auf beiden Ebenen, wie das Gremium mitteilte. Im gleichen Zeitraum seien die Verbraucherpreise stÃ¤rker gestiegen als in vielen anderen EU-LÃ¤ndern. Der Wettbewerb auf dieser Ebene sei "geschwÃ¤cht", erklÃ¤rte der Kommissionsvorsitzende Tomaso Duso. Â 

Die Monopolkommission empfiehlt der Regierung, die voranschreitende Konzentration im Einzelhandel zu stoppen und kÃ¼nftige ZusammenschlÃ¼sse verstÃ¤rkt daraufhin zu prÃ¼fen, wie sie sich auf die gesamte Lieferkette auswirken. "Akuten" Handlungsbedarf sieht das Gremium auf Ebene der Lebensmittelhersteller. Bei manchen Lebensmitteln hÃ¤tten einzelne Unternehmen in Deutschland bereits "starke Marktmacht" - dieser Konzentrationsprozess dÃ¼rfe sich nicht fortsetzen.Â 

Duso forderte hier wirksamere Kontrollen gegen "Machtmissbrauch": Es gebe zwar schon Gesetze gegen unfaire Handelspraktiken - Â Landwirte schreckten jedoch oft vor Meldungen und Beschwerden zurÃ¼ck. "Daher brauchen wir eine konsequentere Durchsetzung bestehender Regeln." Hier sieht er die Bundesanstalt fÃ¼r Landwirtschaft und ErnÃ¤hrung und das Bundeskartellamt in der Pflicht.Â 

