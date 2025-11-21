Brennpunkte

SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot

  • dts - 21. November 2025, 13:02 Uhr
Bild vergrößern: SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot
Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion will gegen die Zweckentfremdung des SondervermÃ¶gens beim Bundesverfassungsgericht klagen.

Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf GrÃ¼nen-Kreise berichtet, prÃ¼fe die Fraktion derzeit diverse KlagemodalitÃ¤ten. Damit reagiert die Opposition auf die Kritik zahlreicher Experten am Umgang der Bundesregierung mit dem 500 Milliarden Euro schweren SondervermÃ¶gen Infrastruktur.

Erst vergangene Woche kritisierte der SachverstÃ¤ndigenrat der Bundesregierung in seinem Jahresgutachten, dass die Mittel nicht zusÃ¤tzlich zu ohnehin geplanten Investitionen eingesetzt wÃ¼rden. "Umfangreiche Mittel ersetzen regulÃ¤re Haushaltsausgaben", heiÃŸt es im Gutachten. Die Ã–konomen kritisierten auch, dass es fÃ¼r die LÃ¤nder und den Klima- und Transformationsfonds keinerlei Verpflichtung gÃ¤be, die Mittel zusÃ¤tzlich einzusetzen.

Der Verfassungsrechtler Kyrill-Alexander Schwarz von der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg hÃ¤lt die Zweckentfremdung beim SondervermÃ¶gen fÃ¼r "verfassungsrechtlich hÃ¶chst fragwÃ¼rdig". Im GesprÃ¤ch mit dem "Focus" verweist der Jurist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023, das an die "strikte Bindung und JustiziabilitÃ¤t der Finanzverfassung" erinnere. Damals rÃ¼gte Karlsruhe die Umwidmung von Corona-Finanzmitteln in den Klima- und Transformationsfonds durch die Ampelregierung.

Der GrÃ¼nen-Haushaltspolitiker Sebastian SchÃ¤fer sieht allerdings verfassungsprozessuale Schwierigkeiten. "Ein zentrales prozessuales Problem in Bezug auf die VerfassungskonformitÃ¤t des Bundeshaushalts ist, dass wir - anders als die Union in der letzten Legislaturperiode - selbst keinen Normenkontrollantrag gegen den Bundeshaushalt beim Bundesverfassungsgericht einreichen kÃ¶nnen", sagte er dem "Focus". DafÃ¼r wÃ¤re ein Viertel der Mitglieder des Bundestags notwendig. "Wir prÃ¼fen jedoch etwaige Optionen", so SchÃ¤fer.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt

    Die BehÃ¶rden in Nordrhein-Westfalen haben einen illegalen Welpenhandel gestoppt und dabei 75 Ã¼berwiegend junge Hunde beschlagnahmt. Die Tiere seien teils "unter gravierend

    Mehr
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

    Vermummte auf dem GelÃ¤nde einer Schule im thÃ¼ringischen Weimar haben einen Polizeeinsatz ausgelÃ¶st. Ein Notruf am Donnerstagmorgen versetzte die Beamten in erhÃ¶hte

    Mehr
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der franzÃ¶sische StaatsprÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben am

    Mehr
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten "besorgniserregend"
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch
    Komplettes Handy-Verbot in mehreren franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnissen geplant
    Komplettes Handy-Verbot in mehreren franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnissen geplant
    Neuer COP30-Beschlusstext ohne Fahrplan zur Abkehr von Fossilen - EU
    Neuer COP30-Beschlusstext ohne Fahrplan zur Abkehr von Fossilen - EU "enttÃ¤uscht"
    Regierungsvertreter: Selenskyj wird mit Merz, Macron und Starmer zu US-Plan telefonieren
    Regierungsvertreter: Selenskyj wird mit Merz, Macron und Starmer zu US-Plan telefonieren
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts