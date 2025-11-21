SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion will gegen die Zweckentfremdung des SondervermÃ¶gens beim Bundesverfassungsgericht klagen.
Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf GrÃ¼nen-Kreise berichtet, prÃ¼fe die Fraktion derzeit diverse KlagemodalitÃ¤ten. Damit reagiert die Opposition auf die Kritik zahlreicher Experten am Umgang der Bundesregierung mit dem 500 Milliarden Euro schweren SondervermÃ¶gen Infrastruktur.
Erst vergangene Woche kritisierte der SachverstÃ¤ndigenrat der Bundesregierung in seinem Jahresgutachten, dass die Mittel nicht zusÃ¤tzlich zu ohnehin geplanten Investitionen eingesetzt wÃ¼rden. "Umfangreiche Mittel ersetzen regulÃ¤re Haushaltsausgaben", heiÃŸt es im Gutachten. Die Ã–konomen kritisierten auch, dass es fÃ¼r die LÃ¤nder und den Klima- und Transformationsfonds keinerlei Verpflichtung gÃ¤be, die Mittel zusÃ¤tzlich einzusetzen.
Der Verfassungsrechtler Kyrill-Alexander Schwarz von der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg hÃ¤lt die Zweckentfremdung beim SondervermÃ¶gen fÃ¼r "verfassungsrechtlich hÃ¶chst fragwÃ¼rdig". Im GesprÃ¤ch mit dem "Focus" verweist der Jurist auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023, das an die "strikte Bindung und JustiziabilitÃ¤t der Finanzverfassung" erinnere. Damals rÃ¼gte Karlsruhe die Umwidmung von Corona-Finanzmitteln in den Klima- und Transformationsfonds durch die Ampelregierung.
Der GrÃ¼nen-Haushaltspolitiker Sebastian SchÃ¤fer sieht allerdings verfassungsprozessuale Schwierigkeiten. "Ein zentrales prozessuales Problem in Bezug auf die VerfassungskonformitÃ¤t des Bundeshaushalts ist, dass wir - anders als die Union in der letzten Legislaturperiode - selbst keinen Normenkontrollantrag gegen den Bundeshaushalt beim Bundesverfassungsgericht einreichen kÃ¶nnen", sagte er dem "Focus". DafÃ¼r wÃ¤re ein Viertel der Mitglieder des Bundestags notwendig. "Wir prÃ¼fen jedoch etwaige Optionen", so SchÃ¤fer.
