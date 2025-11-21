Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine

Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der franzÃ¶sische StaatsprÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben am Freitag mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.



Sie sagten dabei der Ukraine ihre "unverÃ¤nderte und volle UnterstÃ¼tzung auf dem Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden" zu, teilte der Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Die vier Staats- und Regierungschefs "begrÃ¼ÃŸten" demnach die BemÃ¼hungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Insbesondere begrÃ¼ÃŸten sie das "Bekenntnis zur SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine" und die "Bereitschaft, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewÃ¤hren".



Dazu vereinbarten sie enge Abstimmung miteinander, mit den anderen europÃ¤ischen Partnern und mit Washington, hieÃŸ es. Sie verabredeten, weiterhin das Ziel zu verfolgen, "vitale europÃ¤ische und ukrainische Interessen langfristig zu wahren". Dazu gehÃ¶re unter anderem, dass die Kontaktlinie Ausgangspunkt einer VerstÃ¤ndigung sei, und dass die ukrainischen StreitkrÃ¤fte imstande bleiben mÃ¼ssten, die SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine "wirkungsvoll" zu verteidigen.



Sie waren sich laut Kornelius einig, dass jede Vereinbarung, die die europÃ¤ischen Staaten, die EuropÃ¤ische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europÃ¤ischen Partner bzw. eines Konsenses der Alliierten bedarf.

