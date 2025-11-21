Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

Blaulicht

Vermummte auf dem GelÃ¤nde einer Schule im thÃ¼ringischen Weimar haben einen Polizeeinsatz ausgelÃ¶st. Ein Notruf am Donnerstagmorgen versetzte die Beamten in erhÃ¶hte Alarmbereitschaft, und sie rÃ¼ckten zur Schule an, wie die Landespolizeiinspektion Jena am Freitag mitteilte.



Nachdem die Polizisten Mitarbeiter einer vor Ort tÃ¤tigen Dachsanierungsfirma befragt hatten, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wegen der morgendlichen KÃ¤lte hatten die Bauarbeiter zusÃ¤tzlich ihre Gesichter geschÃ¼tzt, was von Zeugen als Vermummung wahrgenommen wurde. Zugleich hatten die Verantwortlichen der Schule schlichtweg die anstehenden Sanierungsarbeiten verdrÃ¤ngt.