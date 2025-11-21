Brennpunkte

Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

  • AFP - 21. November 2025, 13:49 Uhr
Bild vergrößern: Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus
Blaulicht
Bild: AFP

Vermummte auf dem GelÃ¤nde einer Schule im thÃ¼ringischen Weimar haben einen Polizeeinsatz ausgelÃ¶st. Sie entpuppten sich als Arbeiter einer Dachsanierungsfirma, die wegen der morgendlichen KÃ¤lte zusÃ¤tzlich ihre Gesichter schÃ¼tzten.

Vermummte auf dem GelÃ¤nde einer Schule im thÃ¼ringischen Weimar haben einen Polizeeinsatz ausgelÃ¶st. Ein Notruf am Donnerstagmorgen versetzte die Beamten in erhÃ¶hte Alarmbereitschaft, und sie rÃ¼ckten zur Schule an, wie die Landespolizeiinspektion Jena am Freitag mitteilte.

Nachdem die Polizisten Mitarbeiter einer vor Ort tÃ¤tigen Dachsanierungsfirma befragt hatten, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wegen der morgendlichen KÃ¤lte hatten die Bauarbeiter zusÃ¤tzlich ihre Gesichter geschÃ¼tzt, was von Zeugen als Vermummung wahrgenommen wurde. Zugleich hatten die Verantwortlichen der Schule schlichtweg die anstehenden Sanierungsarbeiten verdrÃ¤ngt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt

    Die BehÃ¶rden in Nordrhein-Westfalen haben einen illegalen Welpenhandel gestoppt und dabei 75 Ã¼berwiegend junge Hunde beschlagnahmt. Die Tiere seien teils "unter gravierend

    Mehr
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine
    Merz telefoniert mit Macron, Starmer und Selenskyj zur Ukraine

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der franzÃ¶sische StaatsprÃ¤sident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben am

    Mehr
    SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot
    SondervermÃ¶gen: GrÃ¼ne prÃ¼fen Verfassungsklage gegen Schwarz-Rot

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion will gegen die Zweckentfremdung des SondervermÃ¶gens beim Bundesverfassungsgericht klagen. Wie das

    Mehr
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten
    Monopolkommission: Macht der Lebensmittelketten "besorgniserregend"
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Finanzierung fÃ¼r Deutschlandticket 2026 gesichert - Weitere Preisentwicklung offen
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch
    Mindestens fÃ¼nf Tote und dutzende Verletzte bei Erdbeben in Bangladesch
    Komplettes Handy-Verbot in mehreren franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnissen geplant
    Komplettes Handy-Verbot in mehreren franzÃ¶sischen GefÃ¤ngnissen geplant
    Neuer COP30-Beschlusstext ohne Fahrplan zur Abkehr von Fossilen - EU
    Neuer COP30-Beschlusstext ohne Fahrplan zur Abkehr von Fossilen - EU "enttÃ¤uscht"
    Regierungsvertreter: Selenskyj wird mit Merz, Macron und Starmer zu US-Plan telefonieren
    Regierungsvertreter: Selenskyj wird mit Merz, Macron und Starmer zu US-Plan telefonieren
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen
    58-JÃ¤hriger bei Arbeitsunfall in Nordrhein-Westfalen von Sack erschlagen

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts