Brennpunkte

Gewalt gegen Frauen: Linke fordert mehr Schutz fÃ¼r Betroffene

  • dts - 21. November 2025, 14:07 Uhr
Bild vergrößern: Gewalt gegen Frauen: Linke fordert mehr Schutz fÃ¼r Betroffene
Kathrin Gebel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Kathrin Gebel, wirft der Bundesregierung vor, Betroffene von Gewalt oft alleine zu lassen.

Der "Rheinischen Post" (Samstag) sagte Gebel: "Das Lagebild ist ein weiterer Beleg fÃ¼r das, was Betroffene und FrauenhÃ¤user seit Jahren sagen: Gewalt ist kein RandphÃ¤nomen, sondern Alltag."

EinzelmaÃŸnahmen ins Schaufenster zu stellen, reiche nicht aus. "Wir brauchen endlich ein flÃ¤chendeckend finanziertes Hilfesystem, mehr Schutzwohnungen, starke FrauenhÃ¤user und konsequente TÃ¤terarbeit", fuhr Gebel fort.

"Solange Schutz vor Gewalt nicht Vorrang vor Umgangs- und Sorgerechtsfragen hat, verfehlt die Politik ihre Verantwortung gegenÃ¼ber Frauen und Kindern." Es brauche den politischen Willen, patriarchaler Gewalt ein Ende zu setzen. "Es braucht bezahlbaren Wohnraum und die Chance auf ein armutsfreies Leben fÃ¼r Frauen, sodass sie die Chance haben, sich von gewalttÃ¤tigen MÃ¤nnern zu lÃ¶sen", sagte die Linken-Politikerin.

Weiter brauche es eine strukturelle VerÃ¤nderung der Justiz bei der Schulung von Polizisten, Richtern und StaatsanwÃ¤lten. "Das sind nur einige Beispiele, die Betroffenen wirklich helfen wÃ¼rden, anstatt nur noch von der FuÃŸfessel zu reden", so Gebel.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko
    20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko

    Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die 23-JÃ¤hrige wurde wegen eines gewaltsamen

    Mehr
    Nach Diebstahl in Bremen: Kiloschwere Kirchenglocke auf Schrottplatz aufgetaucht
    Nach Diebstahl in Bremen: Kiloschwere Kirchenglocke auf Schrottplatz aufgetaucht

    Nach dem Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Bronzeglocke aus einer Kirche in Bremen ist das GelÃ¤ut auf einem Schrottplatz wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter eines

    Mehr
    GrÃ¤ueltaten im Kongo: Pariser Gericht bekrÃ¤ftigt ZustÃ¤ndigkeit
    GrÃ¤ueltaten im Kongo: Pariser Gericht bekrÃ¤ftigt ZustÃ¤ndigkeit

    In Frankreich wird der Prozess gegen einen ehemaligen kongolesischen Rebellenchef wegen Beihilfe zu Verbrechen wÃ¤hrend bewaffneter Konflikte in seiner Heimat trotz der Anfechtung

    Mehr
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Entwicklungsministerin verurteilt
    Entwicklungsministerin verurteilt "Siedlerterrorismus" im Westjordanland
    NRW zufrieden: Bund will jetzt doch Einweg-E-Zigaretten verbieten
    NRW zufrieden: Bund will jetzt doch Einweg-E-Zigaretten verbieten
    BetrÃ¼ger erbeuten von Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern 240.000 Euro
    BetrÃ¼ger erbeuten von Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern 240.000 Euro
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Illegaler Welpenhandel gestoppt: 75 Hunde in Nordrhein-Westfalen beschlagnahmt
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus
    Bauarbeiter mit KÃ¤lteschutz: Vermummte auf SchulgelÃ¤nde lÃ¶sen Polizeieinsatz aus

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts