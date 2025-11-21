Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Kathrin Gebel, wirft der Bundesregierung vor, Betroffene von Gewalt oft alleine zu lassen.
Der "Rheinischen Post" (Samstag) sagte Gebel: "Das Lagebild ist ein weiterer Beleg fÃ¼r das, was Betroffene und FrauenhÃ¤user seit Jahren sagen: Gewalt ist kein RandphÃ¤nomen, sondern Alltag."
EinzelmaÃŸnahmen ins Schaufenster zu stellen, reiche nicht aus. "Wir brauchen endlich ein flÃ¤chendeckend finanziertes Hilfesystem, mehr Schutzwohnungen, starke FrauenhÃ¤user und konsequente TÃ¤terarbeit", fuhr Gebel fort.
"Solange Schutz vor Gewalt nicht Vorrang vor Umgangs- und Sorgerechtsfragen hat, verfehlt die Politik ihre Verantwortung gegenÃ¼ber Frauen und Kindern." Es brauche den politischen Willen, patriarchaler Gewalt ein Ende zu setzen. "Es braucht bezahlbaren Wohnraum und die Chance auf ein armutsfreies Leben fÃ¼r Frauen, sodass sie die Chance haben, sich von gewalttÃ¤tigen MÃ¤nnern zu lÃ¶sen", sagte die Linken-Politikerin.
Weiter brauche es eine strukturelle VerÃ¤nderung der Justiz bei der Schulung von Polizisten, Richtern und StaatsanwÃ¤lten. "Das sind nur einige Beispiele, die Betroffenen wirklich helfen wÃ¼rden, anstatt nur noch von der FuÃŸfessel zu reden", so Gebel.
Brennpunkte
Gewalt gegen Frauen: Linke fordert mehr Schutz fÃ¼r Betroffene
- dts - 21. November 2025, 14:07 Uhr
