GrÃ¤ueltaten im Kongo: Pariser Gericht bekrÃ¤ftigt ZustÃ¤ndigkeit

Roger Lumbala

In Frankreich wird der Prozess gegen einen ehemaligen kongolesischen Rebellenchef wegen Beihilfe zu Verbrechen wÃ¤hrend bewaffneter Konflikte in seiner Heimat trotz der Anfechtung der ZustÃ¤ndigkeit des Gerichtes fortgesetzt. Das Gericht sei "kompetent, Roger Lumbala strafrechtlich zu verfolgen und zu verurteilen", sagte der Vorsitzende Richter am Freitag mit Blick auf die universelle Gerichtsbarkeit.Â



Der 67 Jahre alten Ex-Rebellenchef hatte zum Auftakt des Prozesses in Paris die ZustÃ¤ndigkeit des Gerichtes bestritten. "Ich bin kein Franzose, ich habe kein Verbrechen in Frankreich begangen, ich habe kein Verbrechen an einem Franzosen begangen", hatte Lumbala erklÃ¤rt.



Das Pariser Gericht verwies hingegen auf die universelle Gerichtsbarkeit der franzÃ¶sischen Justiz, die es ihr ermÃ¶glicht, Verbrechen zu verhandeln, die in einem anderen Land begangen wurden.Â Voraussetzung ist, dass der mutmaÃŸliche TÃ¤ter einen Wohnsitz in Frankreich hat und keine Verfahren zu denselben Taten von einem anderen nationalen oder internationalen Gericht eingeleitet wurden.



Lumbala hatte verlangt, vor einem Verfahren in Frankreich mÃ¼sse sich erst der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) formell fÃ¼r nicht zustÃ¤ndig erklÃ¤ren. Dies sei jedoch nicht Ã¼blich, erklÃ¤rte das Pariser Gericht. Es stehe zudem im Austausch mit dem IStGH, der nicht die Absicht gehabt habe, den Fall zu Ã¼bernehmen.Â



Es ist der erste Prozess in Frankreich wegen Verbrechen, die in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) begangen wurden. Zuvor hatte es bereits mehrere Prozesse zum VÃ¶lkermord in Ruanda gegeben.Â



Lumbala ist angeklagt, 2002/2003 eine von Uganda unterstÃ¼tzte Rebellengruppe im Krieg um BodenschÃ¤tze im Osten des zentralafrikanischen LandesÂ angefÃ¼hrt zu haben. Damals bekÃ¤mpften sich in der Region verschiedene bewaffnete Gruppen. Die KÃ¤mpfe wurden von zahlreichen Verbrechen gegen die ZivilbevÃ¶lkerung begleitet, darunter Exekutionen, VerstÃ¼mmelungen und Vergewaltigungen.Â



Gewalt gegen Frauen wurde in dem Konflikt systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Der MilitÃ¤reinsatz trug den Namen "Effacer le tableau" (etwa: tabula rasa machen). Die Ermittlungsrichter bezeichneten Lumbala als "Befehlshaber einer bewaffneten Gruppe", der es seinen KÃ¤mpfern erlaubte, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen.Â



Lumbala war wÃ¤hrend der Ãœbergangszeit von 20023 bis 2005 AuÃŸenhandelsminister seines Landes und anschlieÃŸend PrÃ¤sidentschaftskandidat. SpÃ¤ter setzte er sich ins Exil ab. Die franzÃ¶sische Justiz ermittelt seit 2016 gegen ihn.Â Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil wird am 19. Dezember erwartet.Â