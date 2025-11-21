BetrÃ¼ger erbeuten von Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern 240.000 Euro

Polizeifahrzeug

BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte.

BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Demnach sahen beide im Internet eine vielversprechende Anzeige fÃ¼r die Anlage von Festgeld zu guten ZinssÃ¤tzen.Â



Das 66 und 67 Jahre alte Paar nahm Kontakt zu einem Mitarbeiter einer vermeintlichen Firma auf. In der Folge Ã¼berwiesen sie insgesamt rund 240.000 Euro auf mehrere Konten einer deutschen Bank.Â



Ihre vermeintlichen Zugangsdaten, mit denen sie die HÃ¶he und den Ertrag ihrer Anlage online sehen kÃ¶nnten, erhielten sie nie.Â Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Bank, an die die Ãœberweisungen gingen, nicht mit der vermeintlichen Firma zusammenarbeitet.