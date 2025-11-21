BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Demnach sahen beide im Internet eine vielversprechende Anzeige fÃ¼r die Anlage von Festgeld zu guten ZinssÃ¤tzen.Â
Das 66 und 67 Jahre alte Paar nahm Kontakt zu einem Mitarbeiter einer vermeintlichen Firma auf. In der Folge Ã¼berwiesen sie insgesamt rund 240.000 Euro auf mehrere Konten einer deutschen Bank.Â
Ihre vermeintlichen Zugangsdaten, mit denen sie die HÃ¶he und den Ertrag ihrer Anlage online sehen kÃ¶nnten, erhielten sie nie.Â Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Bank, an die die Ãœberweisungen gingen, nicht mit der vermeintlichen Firma zusammenarbeitet.
Brennpunkte
BetrÃ¼ger erbeuten von Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern 240.000 Euro
- AFP - 21. November 2025, 14:14 Uhr
BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte.
BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Demnach sahen beide im Internet eine vielversprechende Anzeige fÃ¼r die Anlage von Festgeld zu guten ZinssÃ¤tzen.Â
Weitere Meldungen
Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die 23-JÃ¤hrige wurde wegen eines gewaltsamenMehr
Nach dem Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Bronzeglocke aus einer Kirche in Bremen ist das GelÃ¤ut auf einem Schrottplatz wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter einesMehr
In Frankreich wird der Prozess gegen einen ehemaligen kongolesischen Rebellenchef wegen Beihilfe zu Verbrechen wÃ¤hrend bewaffneter Konflikte in seiner Heimat trotz der AnfechtungMehr
Top Meldungen
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr