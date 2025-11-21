Die BundeslÃ¤nder haben die Bundesregierung aufgefordert, dafÃ¼r zu sorgen, dass die Tankstellen im Land nicht permanent ihre Preise Ã¤ndern. Bei durchschnittlich 18 PreisÃ¤nderungen pro Tag sei es fÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher immer schwieriger, gÃ¼nstige Tankzeitpunkte zu erkennen, heiÃŸt es in einer EntschlieÃŸung des Bundesrates vom Freitag. Die Bundesregierung solle daher prÃ¼fen, ob sich diese mehrfachen PreiserhÃ¶hungen beschrÃ¤nken lassen.Â Senkungen sollen aber laut Bundesrat jederzeit erlaubt bleiben.
Die LÃ¤nderkammer nennt in ihrem Antrag das Beispiel Ã–sterreich: Dort dÃ¼rften Tankstellenpreise nur einmal tÃ¤glich erhÃ¶ht werden, und zwar um 12.00 Uhr. Ein anderer Vorschlag sind zeitliche MindestabstÃ¤nde - etwa drei Stunden - zwischen den Preisanpassungen. Dies kÃ¶nnte zu weniger PreiserhÃ¶hungen fÃ¼hren, aber zugleich die FlexibilitÃ¤t der Kraftstoffanbieter bei der Preisgestaltung weniger stark einschrÃ¤nken als im Ã¶sterreichischen Modell, erklÃ¤rte die LÃ¤nderkammer. Vorgaben, wann und wie die Bundesregierung auf EntschlieÃŸungen des Bundesrates reagieren muss, gibt es nicht.Â
Die EntschlieÃŸung beruht auf einem Antrag des Landes Baden-WÃ¼rttemberg. Er war schon Mitte Oktober bekannt geworden. Ein Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands hatte den Vorschlag begrÃ¼ÃŸt Â - "als Beruhigung und Stabilisierung fÃ¼r den Verbraucher".Â
Wirtschaft
LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
- AFP - 21. November 2025, 14:05 Uhr
Die BundeslÃ¤nder haben die Bundesregierung aufgefordert, dafÃ¼r zu sorgen, dass die Tankstellen im Land nicht permanent ihre Preise Ã¤ndern. Bei durchschnittlich 18 PreisÃ¤nderungen pro Tag sei es fÃ¼r Verbraucher immer schwieriger, gÃ¼nstige Tankzeitpunkte zu erkennen.
