NRW zufrieden: Bund will jetzt doch Einweg-E-Zigaretten verbieten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung kommt dem Wunsch der LÃ¤nder nach und bringt ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten auf den Weg.



Eine entsprechende ErklÃ¤rung gab UmweltstaatssekretÃ¤rin Rita SchwarzelÃ¼hr-Sutter (SPD) am Freitag im Bundesrat zu Protokoll. Man werde im weiteren GesprÃ¤ch mit den LÃ¤ndern beraten, in welchem Gesetz diese Regelung getroffen werden kÃ¶nne. Vor allem NRW hatte darauf gepocht, dass es zu einem solchen Verbot kommen mÃ¼sse. Hintergrund sind mehrere BrÃ¤nde auf Deponien und WertstoffhÃ¶fen im Land.



NRW-Umweltminister Oliver Krischer zeigte sich zufrieden. Der GrÃ¼nenpolitiker sagte der "Rheinischen Post" (Samstag): "Einweg-E-Zigaretten sind nicht nur eine Gefahr fÃ¼r die Gesundheit, besonders von jungen Menschen, sie sind auch ein erhebliches Umweltproblem." Millionen von achtlos in den Haus- oder VerpackungsmÃ¼ll geworfenen Einweg-E-Zigaretten verursachten hohe MillionenschÃ¤den.



"Die in den Einweg-E-Zigaretten enthaltenen Akkus verursachen allein in NRW Ã¼ber 100, zum Teil sehr schwere, BrÃ¤nde jÃ¤hrlich in Abfallsortieranlagen. Die SachschÃ¤den sind immens, und es ist ein GlÃ¼ck, dass bei der Vielzahl der BrÃ¤nde bisher noch keine Menschen zu Schaden gekommen sind." Es freue ihn sehr, dass die Bundesregierung nun endlich dem jahrelangen DrÃ¤ngen der LÃ¤nder nachkomme und auch ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten anstrebe, so der Minister weiter.



SchwarzelÃ¼hr-Sutter wies in ihrer ErklÃ¤rung jedoch darauf hin, dass ein Verbot von elektronischen Einweg-Zigaretten durch die EuropÃ¤ische Kommission gebilligt werden mÃ¼sse. "Erst nach Abschluss dieses Verfahrens kann das Verbot umgesetzt werden. Dieses Verfahren haben Frankreich und Belgien fÃ¼r ihre Verbote bereits durchgefÃ¼hrt."

