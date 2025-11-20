Politik

EU-Staaten bei Entwaldungsverordnung einig

  • dts - 20. November 2025, 09:16 Uhr
Bild vergrößern: EU-Staaten bei Entwaldungsverordnung einig
Brasilianischer Regenwald (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Staaten haben sich auf ein Verhandlungsmandat zur Ãœberarbeitung der EU-Verordnung fÃ¼r entwaldungsfreie Produkte geeinigt. Ziel sei es, die Umsetzung der bestehenden Regeln zu vereinfachen und deren Anwendung zu verschieben, um Betreibern, HÃ¤ndlern und BehÃ¶rden eine angemessene Vorbereitung zu ermÃ¶glichen, teilte der EU-Rat mit.

Die Verordnung soll demnach nun ab dem 30. Dezember 2026 fÃ¼r mittlere und groÃŸe Betreiber gelten, wÃ¤hrend kleine und Mikrobetreiber bis zum 30. Juni 2027 Zeit haben. Zudem sollen zahlreiche Vorschriften deutlich vereinfacht werden. Auf der Grundlage dieses Mandats will der Rat Verhandlungen mit dem EuropÃ¤ischen Parlament aufnehmen, um in den kommenden Wochen und vor Inkrafttreten der aktuellen EUDR am 30. Dezember 2025 eine endgÃ¼ltige Einigung zu erzielen.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) begrÃ¼ÃŸte die Einigung. "Ich freue mich, dass sich die Mitgliedstaaten jetzt auf eine gemeinsame Linie auf Basis unseres deutschen Vorschlags verstÃ¤ndigt haben", sagte er. Damit sende der Rat ein klares Signal: "Wir setzen auf eine praxistaugliche, schlanke EUDR fÃ¼r wirksamen Waldschutz aber ohne Ã¼berflÃ¼ssige Auflagen fÃ¼r LÃ¤nder ohne Entwaldungsprobleme."

Die Unternehmen brÃ¤uchten weniger BÃ¼rokratie - nicht stÃ¤ndig neue HÃ¼rden, so Rainer. "Das Ziel der EUDR - den weltweiten Schutz der WÃ¤lder - unterstÃ¼tze ich uneingeschrÃ¤nkt. Aber in ihrer jetzigen Form bremst die EUDR das, was wir auf EU- und Bundesebene fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau tun." Es dÃ¼rfe nicht sein, dass Waldbesitzer und bÃ¤uerliche Betriebe sowie die gesamte WertschÃ¶pfungskette fÃ¼r Probleme verantwortlich gemacht werden, "die bei uns schlicht nicht existieren".

