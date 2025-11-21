Brennpunkte

Nach Diebstahl in Bremen: Kiloschwere Kirchenglocke auf Schrottplatz aufgetaucht

  • AFP - 21. November 2025, 14:56 Uhr
Nach dem Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Bronzeglocke aus einer Kirche in Bremen ist das GelÃ¤ut auf einem Schrottplatz wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes hatte die Glocke von zwei Unbekannten angekauft.

Nach dem Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Bronzeglocke aus einer Kirche in Bremen ist das GelÃ¤ut auf einem Schrottplatz wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und gab an, die Glocke tags zuvor von zwei unbekannten MÃ¤nner angekauft zu haben, wie die Bremer Polizei am Freitag berichtete.

Nach eigenen Angaben hatte er erst danach von dem Glockendiebstahl erfahren. Der Verdacht, dass es sich um das gestohlene GelÃ¤ut handelte, bestÃ¤tigte sich. Die Polizei will die Bronzeglocke nun bald wieder an die Kirchengemeinde Ã¼bergeben. Parallel prÃ¼fen die Beamten Hinweise, die zur Identifizierung der mutmaÃŸlichen TÃ¤ter fÃ¼hren kÃ¶nnten.

