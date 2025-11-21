Der Bundesrat hat am Freitag den Weg fÃ¼r den Einsatz sogenannter Taser durch die Bundespolizei frei gemacht. Damit kÃ¶nnen insbesondere die Bundespolizei, aber auch andere Vollzugsbeamtinnen und -beamte des Bundes Distanz-ElektroimpulsgerÃ¤te zur AusÃ¼bung Ã¶ffentlicher Gewalt verwenden. In den LÃ¤ndern gibt es solche Regelungen vielfach bereits.
Das neue Gesetz ergÃ¤nzt die Liste zugelassener Einsatzmittel. EinsatzkrÃ¤fte mÃ¼ssten "Ã¼ber alle Einsatz- und FÃ¼hrungsmittel verfÃ¼gen, um effektiv und gleichzeitig verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig vorgehen zu kÃ¶nnen", begrÃ¼ndete die Bundesregierung die Neuregelung. Der Einsatz von Tasern werde damit auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt. Der Bundestag hatte dem Gesetz Mitte Oktober zugestimmt.
Bundesrat macht Weg frei fÃ¼r Einsatz von Tasern durch Bundespolizei
- AFP - 21. November 2025, 13:36 Uhr
