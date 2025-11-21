Politik

Entwicklungsministerin verurteilt "Siedlerterrorismus" im Westjordanland

  • AFP - 21. November 2025, 15:04 Uhr
Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat die GewaltvorfÃ¤lle jÃ¼discher Siedler im Westjordanland "aufs SchÃ¤rfste" verurteilt. "Der Siedlerterrorismus im Westjordanland und in Ostjerusalem gehÃ¶rt mit zu den grÃ¶ÃŸten Hindernissen fÃ¼r Frieden im Nahen Osten", erklÃ¤rte die Ministerin am Freitag. "Der drastische Anstieg der Angriffe israelischer Siedler auf PalÃ¤stinenser*innen in den vergangenen Wochen ist besonders erschÃ¼tternd."

Im Westjordanland hatte es in jÃ¼ngster Zeit mehrere FÃ¤lle von Gewalt zwischen Siedlern und palÃ¤stinensischen Einwohnern gegeben. "Die israelische Regierung ist in der Pflicht, entschlossen gegen diese Gewaltverbrechen vorzugehen â€“ vor Ort und vor Gericht â€“ und die Prinzipien des Rechtsstaates glaubwÃ¼rdig durchzusetzen", erklÃ¤rte Alabali Radovan.

"An vielen Orten kÃ¶nnen PalÃ¤stinenser*innen ihre reifen Oliven nicht mehr ernten â€“ damit werden nicht nur ihr Alltag und ihre Sicherheit bedroht, sondern auch die wirtschaftliche Lebensgrundlage ihrer Familien", kritisierte die Ministerin weiter. "Die Opfer sind diesen Angriffen hÃ¤ufig schutzlos ausgeliefert."Â 

Seit dem Ãœberfall der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelÃ¶sten Krieg im Gazastreifen ist auch die Gewalt im Westjordanland eskaliert. Nach Angaben der GesundheitsbehÃ¶rde in Ramallah wurden seitdem mindestens 1007 PalÃ¤stinenser im Westjordanland getÃ¶tet, darunter auch bewaffnete Angreifer.Â Im gleichen Zeitraum wurden nach israelischen Angaben mindestens 44 Israelis bei palÃ¤stinensischen AnschlÃ¤gen getÃ¶tet.

