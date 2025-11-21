20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko

Demonstrierende Surfer in Ensenada

Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte drei Komplizen zu dem RaubÃ¼berfall angestiftet.

Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die 23-JÃ¤hrige wurde wegen eines gewaltsamen RaubÃ¼berfalls fÃ¼r schuldig befunden, wie es in dem am Donnerstag (Ortszeit) in der mexikanischen KÃ¼stenstadt Ensenada verÃ¶ffentlichten Urteil heiÃŸt. Sie habe im Prozess gestanden, drei Komplizen zu dem RaubÃ¼berfall angestiftet zu haben, der zum Mord an den Surfern aus Australien und den USA fÃ¼hrte.



"Sie haben gute Handys und gute Reifen" an ihrem Pick-up, soll die Frau den Ermittlungsergebnissen zufolge zu ihrem Freund und zwei weiteren TÃ¤tern gesagt haben. Die Surftouristen sollen von den TÃ¤tern am 28. April 2024 beim Campen in der NÃ¤he von Santo TomÃ¡s Ã¼berrumpelt und durch KopfschÃ¼sse getÃ¶tet worden sein. Die drei TÃ¤ter wurden ebenfalls festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Ihre FÃ¤lle werden jedoch in separaten Verfahren vor Gericht verhandelt.



Die Leichen der 30 und 33 Jahre alten BrÃ¼der Callum und Jake Robinson aus Australien sowie ihres 30-jÃ¤hrigen Freundes Jack Carter Rhoad aus den USA waren im Mai 2024 in einem Schacht auf einer Klippe in Ensenada im Bundesstaat Baja California gefunden worden.Â



Die drei MÃ¤nner waren zu einem Surf-Urlaub in den fÃ¼r seine schÃ¶nen StrÃ¤nde bekannten und bei Surfern beliebten mexikanischen Bundesstaat gereist. Der Norden Mexikos zÃ¤hlt zu den besonders von DrogenkriminalitÃ¤t betroffenen Landesteilen.Â Das Verbrechen lÃ¶ste in den HeimatlÃ¤ndern der Opfer groÃŸe EmpÃ¶rung und Trauer aus.



Kriminelle Banden liefern sich in Mexiko seit Jahren brutale KÃ¤mpfe um die Vorherrschaft Ã¼ber den Drogenschmuggel in die USA. Seit Beginn eines umstrittenen MilitÃ¤reinsatzes gegen die Drogenkartelle im Jahr 2006 wurden in dem Land mehr als 450.000 Menschen getÃ¶tet, weitere 100.000 Menschen gelten als vermisst.