Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die 23-JÃ¤hrige wurde wegen eines gewaltsamen RaubÃ¼berfalls fÃ¼r schuldig befunden, wie es in dem am Donnerstag (Ortszeit) in der mexikanischen KÃ¼stenstadt Ensenada verÃ¶ffentlichten Urteil heiÃŸt. Sie habe im Prozess gestanden, drei Komplizen zu dem RaubÃ¼berfall angestiftet zu haben, der zum Mord an den Surfern aus Australien und den USA fÃ¼hrte.
"Sie haben gute Handys und gute Reifen" an ihrem Pick-up, soll die Frau den Ermittlungsergebnissen zufolge zu ihrem Freund und zwei weiteren TÃ¤tern gesagt haben. Die Surftouristen sollen von den TÃ¤tern am 28. April 2024 beim Campen in der NÃ¤he von Santo TomÃ¡s Ã¼berrumpelt und durch KopfschÃ¼sse getÃ¶tet worden sein. Die drei TÃ¤ter wurden ebenfalls festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Ihre FÃ¤lle werden jedoch in separaten Verfahren vor Gericht verhandelt.
Die Leichen der 30 und 33 Jahre alten BrÃ¼der Callum und Jake Robinson aus Australien sowie ihres 30-jÃ¤hrigen Freundes Jack Carter Rhoad aus den USA waren im Mai 2024 in einem Schacht auf einer Klippe in Ensenada im Bundesstaat Baja California gefunden worden.Â
Die drei MÃ¤nner waren zu einem Surf-Urlaub in den fÃ¼r seine schÃ¶nen StrÃ¤nde bekannten und bei Surfern beliebten mexikanischen Bundesstaat gereist. Der Norden Mexikos zÃ¤hlt zu den besonders von DrogenkriminalitÃ¤t betroffenen Landesteilen.Â Das Verbrechen lÃ¶ste in den HeimatlÃ¤ndern der Opfer groÃŸe EmpÃ¶rung und Trauer aus.
Kriminelle Banden liefern sich in Mexiko seit Jahren brutale KÃ¤mpfe um die Vorherrschaft Ã¼ber den Drogenschmuggel in die USA. Seit Beginn eines umstrittenen MilitÃ¤reinsatzes gegen die Drogenkartelle im Jahr 2006 wurden in dem Land mehr als 450.000 Menschen getÃ¶tet, weitere 100.000 Menschen gelten als vermisst.
Brennpunkte
20 Jahre Haft fÃ¼r Anstifterin zum Mord an drei Surf-Touristen in Mexiko
- AFP - 21. November 2025, 15:23 Uhr
Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte drei Komplizen zu dem RaubÃ¼berfall angestiftet.
Wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung von drei Surf-Touristen in Mexiko ist eine Frau zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die 23-JÃ¤hrige wurde wegen eines gewaltsamen RaubÃ¼berfalls fÃ¼r schuldig befunden, wie es in dem am Donnerstag (Ortszeit) in der mexikanischen KÃ¼stenstadt Ensenada verÃ¶ffentlichten Urteil heiÃŸt. Sie habe im Prozess gestanden, drei Komplizen zu dem RaubÃ¼berfall angestiftet zu haben, der zum Mord an den Surfern aus Australien und den USA fÃ¼hrte.
Weitere Meldungen
Nach dem Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Bronzeglocke aus einer Kirche in Bremen ist das GelÃ¤ut auf einem Schrottplatz wieder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter einesMehr
In Frankreich wird der Prozess gegen einen ehemaligen kongolesischen Rebellenchef wegen Beihilfe zu Verbrechen wÃ¤hrend bewaffneter Konflikte in seiner Heimat trotz der AnfechtungMehr
BetrÃ¼ger haben von einem Ehepaar aus Brandenburg 240.000 Euro erbeutet. Das Paar aus dem Raum Stralsund fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei inMehr
Top Meldungen
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr