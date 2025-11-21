Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals

Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die frÃ¼here deutsche AbhÃ¤ngigkeit von russischem Gas als Fehler bezeichnet. In seiner Zeugenaussage vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin sagte Scholz am Freitag, er habe sich schon in seiner Zeit als Hamburger BÃ¼rgermeister vor 2018 fÃ¼r den Bau von FlÃ¼ssigerdgas-Terminals (LNG) eingesetzt.Â
Seine UnterstÃ¼tzung von FlÃ¼ssigerdgas sei aber kein politischer Schwenk gewesen, sagte Scholz. Ziel sei gewesen, die Energiesicherheit Deutschlands zu erhÃ¶hen und eine AbhÃ¤ngigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Scholz sprach von einem "strategischen Fehler", dass Deutschland nicht schon frÃ¼her auf LNG-Terminals gesetzt habe. Inzwischen kann in Wilhelmshaven, Stade, BrunsbÃ¼ttel und in Mukran auf RÃ¼gen LNG angelandet werden.
Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem klÃ¤ren, wer in der damaligen Landesregierung aus SPD und CDU welche Entscheidung zur GrÃ¼ndung der inzwischen umstrittenen Klimastiftung des Landes traf und ob die Entscheidungen von der Nord Stream 2 AG beeinflusst wurden. Die Stiftung sollte unter anderem mit verdeckten GeschÃ¤ften die Fertigstellung der Nord-Stream-2-Pipeline absichern, weil beteiligte Firmen angeblich von US-Sanktionen bedroht waren. Sie bekam 20 Millionen Euro vom Nord-Stream-Konsortium. Die Pipeline ging nie in Betrieb, sie wurde vor drei Jahren bei Explosionen beschÃ¤digt.
Die Bundesregierung habe die GrÃ¼ndung der Klimaschutzstiftung "zur Kenntnis genommen", wiederholte Scholz mehrmals. Auswirkungen auf die Energie- oder die AuÃŸenpolitik der Bundesregierung habe die TÃ¤tigkeit der Stiftung nicht gehabt.
Der frÃ¼here Bundeskanzler bestÃ¤tigte in seiner Befragung, dass er im August 2020 in seiner Zeit als Bundesfinanzminister den USA angeboten hat, den Bau von FlÃ¼ssigerdgas-Terminals in Deutschland mit Steuergeldern zu fÃ¶rdern. In einem Schreiben an den damaligen US-Finanzminister Steve Mnuchin habe er im Gegenzug die Einstellung von Sanktionen gegen die Firmen gefordert, die am Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt waren.
Wie Scholz in seiner Zeugenaussage sagte, sei der Brief, den er nach Absprache innerhalb der Bundesregierung unterschrieben habe, nicht entsprechend beantwortet worden. Scholz bestÃ¤tigte damit erstmals die Existenz des Briefes, dessen Inhalt schon 2021 von der Deutschen Umwelthilfe verÃ¶ffentlicht worden war.
Der Obmann der CDU-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Sebastian Ehlers, erklÃ¤rte, anders als viele andere Sozialdemokraten habe Scholz die Pipeline offenbar nicht als "Rohrleitung fÃ¼r Frieden und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung mit Russland" gesehen, sondern lediglich als Infrastrukturprojekt, das absehbar zu wirtschaftlichen und politischen AbhÃ¤ngigkeiten fÃ¼hren werde. "Obwohl der Altkanzler an vielen Stellen seine bekannten ErinnerungslÃ¼cken zeigte, ist als Ergebnis der heutigen Befragung festzuhalten, dass die GrÃ¼ndung der Stiftung in erster Linie eine sozialdemokratische Sonderoperation war, und dies gleich auf mehreren Ebenen", erklÃ¤rte Ehlers.
